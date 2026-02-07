أحمد سليمان يعلن انتهاء أزمة القبض على عمرو زكي

أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك نهاية أزمة عمرو زكي نجم الفريق السابق ومنتخب مصر.

وألقت الجهات الأمنية القبض على عمرو زكي أمس بمطار القاهرة ومنعته من السفر لدولة الإمارات.

وكتب سليمان عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد لله انتهاء مشكله عمرو زكى لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر".

وكان سليمان قد أوضح تفاصيل الأزمة عبر قناة "dmc" وقال: "هناك أخبار خاطئة متداولة عن عمرو زكي، فالأمر كله يتعلق بقضية سابقة خلال حادث في مدينة العلمين منذ 6 سنوات، ولم يتم حفظ القضية".

وتابع "شقيق عمرو زكي والمحامي الخاص توجها إلى مدينة العلمين، وعمرو زكي سيكون في نيابة العباسية لحين الحصول على إفادة بحفظ القضية وينتهي الأمر. وكل ما يتردد عن ترحيله أو ما شابه ذلك ليس له أي أساس من الصحة".

وأجاب "مستمر في منصبي كعضو مجلس إدارة نادي الزمالك ولا أفكر في الاستقالة، خاصة أنني كانت لي تجربة سابقة وتقدمت باستقالتي، ولو كنت أكملت وقتها لما حدثت كثير من الأخطاء في هذه الفترة".

وكان أحمد سليمان عضوا بمجلس إدارة الزمالك عام 2014 برئاسة مرتضى منصور قبل أن يتقدم باستقالته.

وعاد سليمان للتواجد بمجلس إدارة الزمالك خلال الدورة الأخيرة ولكن برئاسة حسين لبيب هذه المرة.