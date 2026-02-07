سكاي: يوفنتوس يتفق مع يلديز على توقيع عقد جديد طويل الأمد

السبت، 07 فبراير 2026 - 13:23

كتب : FilGoal

كينان يلديز - يوفنتوس

كشفت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية عن توصل يوفنتوس لاتفاق مع لاعبه كينان يلديز لتمديد تعاقده.

كينان يلديز

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وأشارت سكاي إلى أن العقد الجديد سيكون طويل الأمد.

وكشفت سكاي عن نية النادي لتوقيع العقد مساء اليوم.

أخبار متعلقة:
سباليتي يحسم الجدل بشأن التعاقد مع إيكاردي.. ويكشف موقف يلديز لا جازيتا ديلو سبورت: يلديز يضع شرطين لتجديد عقده مع يوفنتوس لاجازيتا: يوفنتوس يتوصل لاتفاق لتجديد عقد كينان يلديز يلديز: كان يمكنني تقديم أداء أفضل من ذلك.. ووضع يوفنتوس أفضل الآن

ويأتي تمديد العقد في وقت ظهرت العديد من التقارير عن رغبه الكثير من الفرق في التعاقد مع اللاعب الذي ظهر بشكل لافت مع يوفنتوس.

صاحب الـ 20 عاما يلعب مع الفريق الأول ليوفنتوس منذ 2023.

وخلال الموسم الحالي شارك يلديز في 31 مباراة بقميص يوفنتوس وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 8.

وبشكل عام لعب يلديز 115 مباراة بقميص يوفنتوس وسجل 25 هدفا وصنع 19.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصي 45 نقطة وبفارق 10 نقاط عن إنتر صاحب الصدارة.

ووصل الفريق للدور الفاصل المؤهل لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا، بينما ودع كأس إيطاليا بعد الخسارة من أتلانتا منذ أيام بثلاثة أهداف دون رد.

يوفنتوس الدوري الإيطالي كينان يلديز
نرشح لكم
الرابعة تواليا.. نانت يخسر من ليون بمشاركة مصطفى محمد إيدي هاو: لا أؤدي عملي بالشكل الكافي.. وأحتاج للتطور جمهور فرايبورج يحيي ذكرى شهداء الأهلي كونتي: نقدم موسما عبثيا ومحبطا للغاية في مباراة مجنونة.. نابولي يفوز على جنوى في +90 جيوكيريس: دعم جمهور أرسنال يدفعنا للأمام مصطفى محمد أساسي مع نانت أمام أولمبيك ليون مؤتمر أربيلوا: قضية نيجريرا؟ لا أفهم لماذا أكبر فضيحة في تاريخ الكرة الإسبانية دون حل
أخر الأخبار
محمد هاني: في الماضي كان التعادل خارج الأرض صعبا 4 ساعة | الكرة الإفريقية
الرابعة تواليا.. نانت يخسر من ليون بمشاركة مصطفى محمد 5 ساعة | الكرة الأوروبية
لاعب شبيبة القبائل: أتمنى من الجمهور أن يسامحنا بعد التعادل مع الأهلي 5 ساعة | الكرة الإفريقية
لاعب شبيبة القبائل: كرة القدم لم تحبنا أمام الأهلي 5 ساعة | الكرة الإفريقية
إيدي هاو: لا أؤدي عملي بالشكل الكافي.. وأحتاج للتطور 5 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي 5 ساعة | الدوري المصري
مصطفى شوبير: الأهلي جاهز لتحديات المرحلة المقبلة.. وحققنا الأهم 5 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر توروب: محظوظون بالتعادل مع شبيبة القبائل.. ومطالبون دائما بالفوز 5 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 2 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 3 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 4 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك
/articles/522898/سكاي-يوفنتوس-يتفق-مع-يلديز-على-توقيع-عقد-جديد-طويل-الأمد