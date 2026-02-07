سكاي: يوفنتوس يتفق مع يلديز على توقيع عقد جديد طويل الأمد

كشفت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية عن توصل يوفنتوس لاتفاق مع لاعبه كينان يلديز لتمديد تعاقده.

وأشارت سكاي إلى أن العقد الجديد سيكون طويل الأمد.

وكشفت سكاي عن نية النادي لتوقيع العقد مساء اليوم.

ويأتي تمديد العقد في وقت ظهرت العديد من التقارير عن رغبه الكثير من الفرق في التعاقد مع اللاعب الذي ظهر بشكل لافت مع يوفنتوس.

صاحب الـ 20 عاما يلعب مع الفريق الأول ليوفنتوس منذ 2023.

وخلال الموسم الحالي شارك يلديز في 31 مباراة بقميص يوفنتوس وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 8.

وبشكل عام لعب يلديز 115 مباراة بقميص يوفنتوس وسجل 25 هدفا وصنع 19.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصي 45 نقطة وبفارق 10 نقاط عن إنتر صاحب الصدارة.

ووصل الفريق للدور الفاصل المؤهل لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا، بينما ودع كأس إيطاليا بعد الخسارة من أتلانتا منذ أيام بثلاثة أهداف دون رد.