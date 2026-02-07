نيوم يعلن التعاقد مع ريان ميسي

السبت، 07 فبراير 2026 - 13:01

كتب : FilGoal

ريان ميسي لاعب ستراسبورج

أعلن نادي نيوم التعاقد مع ريان ميسي لاعب ستراسبورج.

وانضم ميسي لنيوم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

اللاعب بدأ الموسم معارًا لباو في الدرجة الثانية الفرنسية قبل أن يقطع ستراسبورج إعارته خلال شهر فبراير الحالي.

ويلعب صاحب الـ 18 عامًا في مركز الجناح الأيسر.

وشارك ميسي في 16 مباراة منذ بداية الموسم الحالي مع باو وسجل هدفين.

وشارك ميسي في جميع الفئات العمرية لمنتخب فرنسا وآخرها منتخب تحت 19 عامًا.

وسيلعب ميسي مع أحمد حجازي المحترف بصفوف نيوم.

ويحتل نيوم حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة.

