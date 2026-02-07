نيوم يعلن التعاقد مع ريان ميسي
السبت، 07 فبراير 2026 - 13:01
كتب : FilGoal
أعلن نادي نيوم التعاقد مع ريان ميسي لاعب ستراسبورج.
وانضم ميسي لنيوم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
اللاعب بدأ الموسم معارًا لباو في الدرجة الثانية الفرنسية قبل أن يقطع ستراسبورج إعارته خلال شهر فبراير الحالي.
ويلعب صاحب الـ 18 عامًا في مركز الجناح الأيسر.
وشارك ميسي في 16 مباراة منذ بداية الموسم الحالي مع باو وسجل هدفين.
وشارك ميسي في جميع الفئات العمرية لمنتخب فرنسا وآخرها منتخب تحت 19 عامًا.
وسيلعب ميسي مع أحمد حجازي المحترف بصفوف نيوم.
ويحتل نيوم حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة.
نرشح لكم
تقرير: اتحاد جدة يستعد لتقديم احتجاج على مشاركة عبد الله الحمدان مع النصر رونالدو الغائب الحاضر.. النصر يثأر من اتحاد جدة ويشعل صراع الصدارة مع الهلال تقرير: رونالدو يرفض المشاركة في المباريات قبل حل أزمة الرواتب انتهت في الدوري السعودي - النصر (2)-(0) اتحاد جدة.. صراع الصدارة يشتعل تشكيل كلاسيكو السعودية - ماني يقود النصر في غياب رونالدو.. وأول ظهور للنصيري مع اتحاد جدة الرياضية السعودية: كومان يصر على خوض قمة الاتحاد رغم الإصابة بي بي سي: رابطة الدوري السعودي تحذر رونالدو مواعيد مباريات الجمعة 6 فبراير - اتحاد جدة ضد النصر.. والدوري المصري
أخر الأخبار
نيوم يعلن التعاقد مع ريان ميسي 38 دقيقة | سعودي في الجول