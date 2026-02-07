فيكتور فونت: لابورتا يبدو وكأنه ضد أساطير برشلونة.. ومن غير المقبول غياب الشفافية

السبت، 07 فبراير 2026 - 11:27

كتب : FilGoal

فيكتور فونت - مرشح الرئاسة في إنتخابات برشلونة

يرى فيكتور فونت المرشح لرئاسة نادي برشلونة أن خوان لابورتا يبدو وكأنه ضد أساطير النادي.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الدعوة للانتخابات بداية من بعد غد الإثنين تمهيدًا لانتخاب مجلس إدارة جديد لبرشلونة.

وقال فونت عبر راديو كتالونيا: "لا أتحدث مع لابورتا، آخر مرة أظن أنها كانت في كأس السوبر التي خسرناها أمام ريال مدريد، وقتها التقينا في المقصورة وقدم له الدعم".

أخبار متعلقة:
برشلونة يعلن تجديد عقد فيرمين لوبيز تكرارا للموسم الماضي.. برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا تقرير: برشلونة يدرس تجديد عقد ليفاندوفسكي لموسم إضافي موندو ديبورتيفو: جافي قد يعود لـ برشلونة قبل نهاية فبراير

وتابع "مررنا بخمس فترات انتقال دون القدرة على التعاقد بشكل طبيعي، حتى جوان جارسيا تعاقدنا معه بفضل إصابة تير شتيجن، هم يبحثون عن المال السهل ومنها إعلانات الكونغو".

وأكمل "تشافي مر بتجربة في برشلونة وعانى كثيرًا ويشعر بأنه خُدع بشدة من قبل أشخاص في النادي".

وشدد "أصبح العضو حاليًا أبعد من أي وقت مضى عن النادي، الروابط مدمرة ومدرج التشجيع مبعد والناس تُركوا لمصيرهم في الرحلات ولا يزالون بلا مقعد في كامب نو ودون القدرة على اتخاذ أي قرار، نموذج الملكية في خطر ولا توجد إرادة سياسية لتغييرها كما فعل ريال مدريد، نتجه إلى الهاوية مباشرة وعلينا طي الصفحة بشكل عاجل".

وأضاف "جميع رؤساء الأندية يقومون بأشياء جيدة وأخرى سيئة لكن غير المقبول هو الخداع وغياب الشفافية".

وشدد "موعد انتخابات برشلونة ليس الأنسب لكنه الواقع، نقول إننا ديمقراطيون جدًا لكن أحيانًا يكون ذلك بالكلام أكثر من الفعل، ثمانية أيام حملة والانتخابات بين مواجهتي إقصاء دوري الأبطال، أتمنى على الأقل إتاحة التصويت بالبريد وتوزيع مراكز الاقتراع".

وأتم "أساطير النادي؟ يبدو وكأن الأمر لابورتا أو هم، كومان، تشافي وميسي وسارات وفيكتور تواماس، كأن لابورتا ضدهم".

تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة كلاعب ومدربه السابق كشف من قبل عن دعمه لفونت خلال الانتخابات.

برشلونة خوان لابورتا فيكتور فونت
نرشح لكم
جوارديولا.. النشأة التي قادته للدفاع عن القضية الفلسطينية ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة رودريجو.. وتقرير يكشف مدة غيابه عن الملاعب برشلونة يعلن تجديد عقد فيرمين لوبيز راموس: التاريخ سيعترف بأن رونالدو هو اللاعب الأهم في ريال مدريد راديو ماركا: خوفا على منصبه.. رئيس إشبيلية يرفض انضمام راموس للفريق بشكل مجاني مؤتمر فليك: سعيد بالعمل مع ديكو.. ولامين تحسن كثيرا تقرير: ريال مدريد يدرس تقديم عرض كبير للتعاقد مع ماك أليستر نجل سيميوني يكشف اللحظة الأصعب في مسيرته
أخر الأخبار
مؤتمر الونش: تواجد الزمالك في صدارة المجموعة ليس مقياسا لنهاية المنافسة ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر معتمد جمال: إيقاف القيد يؤثر على أي فريق.. ونملك لاعبين على أعلى مستوى ساعة | الكرة الإفريقية
فيكتور فونت: لابورتا يبدو وكأنه ضد أساطير برشلونة.. ومن غير المقبول غياب الشفافية ساعة | الدوري الإسباني
مواعيد مباريات السبت 7 فبراير - مانشستر يونايتد ضد توتنام.. والأهلي يواجه شبيبة القبائل 2 ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - إنبي يرفض إعارة حتحوت للبنك الأهلي ويحدد صيغة الصفقة 11 ساعة | الكرة المصرية
تقرير: اتحاد جدة يستعد لتقديم احتجاج على مشاركة عبد الله الحمدان مع النصر 11 ساعة | سعودي في الجول
جوارديولا.. النشأة التي قادته للدفاع عن القضية الفلسطينية 11 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - إنبي يرفض عرض المصري لضم صبيحة 12 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 3 الأهلي يعلن ضم كامويش 4 انتهت أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي.. نقطة تضمن الصدارة
/articles/522894/فيكتور-فونت-لابورتا-يبدو-وكأنه-ضد-أساطير-برشلونة-ومن-غير-المقبول-غياب-الشفافية