فيكتور فونت: لابورتا يبدو وكأنه ضد أساطير برشلونة.. ومن غير المقبول غياب الشفافية

يرى فيكتور فونت المرشح لرئاسة نادي برشلونة أن خوان لابورتا يبدو وكأنه ضد أساطير النادي.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الدعوة للانتخابات بداية من بعد غد الإثنين تمهيدًا لانتخاب مجلس إدارة جديد لبرشلونة.

وقال فونت عبر راديو كتالونيا: "لا أتحدث مع لابورتا، آخر مرة أظن أنها كانت في كأس السوبر التي خسرناها أمام ريال مدريد، وقتها التقينا في المقصورة وقدم له الدعم".

وتابع "مررنا بخمس فترات انتقال دون القدرة على التعاقد بشكل طبيعي، حتى جوان جارسيا تعاقدنا معه بفضل إصابة تير شتيجن، هم يبحثون عن المال السهل ومنها إعلانات الكونغو".

وأكمل "تشافي مر بتجربة في برشلونة وعانى كثيرًا ويشعر بأنه خُدع بشدة من قبل أشخاص في النادي".

وشدد "أصبح العضو حاليًا أبعد من أي وقت مضى عن النادي، الروابط مدمرة ومدرج التشجيع مبعد والناس تُركوا لمصيرهم في الرحلات ولا يزالون بلا مقعد في كامب نو ودون القدرة على اتخاذ أي قرار، نموذج الملكية في خطر ولا توجد إرادة سياسية لتغييرها كما فعل ريال مدريد، نتجه إلى الهاوية مباشرة وعلينا طي الصفحة بشكل عاجل".

وأضاف "جميع رؤساء الأندية يقومون بأشياء جيدة وأخرى سيئة لكن غير المقبول هو الخداع وغياب الشفافية".

وشدد "موعد انتخابات برشلونة ليس الأنسب لكنه الواقع، نقول إننا ديمقراطيون جدًا لكن أحيانًا يكون ذلك بالكلام أكثر من الفعل، ثمانية أيام حملة والانتخابات بين مواجهتي إقصاء دوري الأبطال، أتمنى على الأقل إتاحة التصويت بالبريد وتوزيع مراكز الاقتراع".

وأتم "أساطير النادي؟ يبدو وكأن الأمر لابورتا أو هم، كومان، تشافي وميسي وسارات وفيكتور تواماس، كأن لابورتا ضدهم".

تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة كلاعب ومدربه السابق كشف من قبل عن دعمه لفونت خلال الانتخابات.