جوارديولا.. النشأة التي قادته للدفاع عن القضية الفلسطينية

عادة أن نشأة كل شخص تقوده إلى اتخاذ مواقف معينة فيما بعد.

ولذلك من النشأة ممكن أن تستنتج مواقف الشخص وحتى أسباب اتخاذه لهذه القرارات.

ولا يخفى على أحد أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي دفاعه الدائم عن القضية الفلسطينية رغم اختلاف اللغة والدين والعرق وكل شيء.

لكن ما هي نشأة جوارديولا التي أدت إلى اتخاذه هذا الموقف النبيل؟

الولادة في كتالونيا ودراسة القانون

ولد جوارديولا في بلدة سانتبيدور في شمال برشلونة في مقاطعة كتالونيا.

كتالونيا المقاطعة التي تنادي دائما بالانفصال عن إسبانيا وبالتأكيد هذا سيؤثر على جوارديولا فيما بعد.

التحق جوارديولا لفترة قصيرة في دراسة القانون في جامعة برشلونة، لكنه لم يكمل الدراسة بسبب الانشغال بشغفه الأكبر كرة القدم، لكن شغفه باللعبة لم يمنعه من نسيان الجانب الإنساني والحق.

التجمع لتأييد استقلال كتالونيا

شارك المدرب الإسباني في يونيو 2017 في تجمع مؤيد لاستقلال كتالونيا عن إسبانيا وألقى كلمة أمام آلاف المتظاهرين داعيا إلى الاستقلال التام.

وقال جوارديولا: "حاولنا التوصل إلى اتفاق 18 مرة، وكان الرد دائما لا"، ويقصد بيب هنا بإجراء استفتاء من أجل الانفصال.

وأضاف "لا يوجد أمامنا أي حل آخر، الخيار الوحيد الممكن هو التصويت، نناشد المجتمع الدولي أن يساعدنا، وندعو جميع الديمقراطيين في أوروبا وحول العالم إلى الوقوف إلى جانبنا، والدفاع عن الحقوق التي تتعرض للتهديد اليوم في كتالونيا، مثل حرية التعبير السياسي وحق التصويت".

تم ذكر وتوثيق اسم جوارديولا في وثيقة تحقيق تتعلق بجريمة التمرد بسبب المشاركة في تجمع التأييد للاستقلال.

الوثيقة تشير إلى أن مشاركة جوارديولا كانت هامة في تحفيز أنصار الاستقلال، لكن لم يتم اتهامه بشكل رسمي بأي جريمة وذلك حسب موقع "كتالان نيوز".

"الشريط الأصفر"

ارتدى جوارديولا شريطا أصفرا على ملابسه في 2018 خلال مباراة فريقه ضد أرسنال في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويعد الشريط الأصفر رمزا لدعم السجناء السياسيين الكتالونيين وحقوق الاستفتاء.

وأثار هذا الأمر الجدل وتم عقاب جوارديولا من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لأنه اعتبر رسالة سياسية.

وقال جوارديولا عن الأمر: "ليس من العدل أن يتم سجن أشخاص لمجرد الدفاع عن حرية التصويت، إذا أرادوا إيقافي من أجل هذا الشريط الأصفر الذي يدعو للإفراج عنهم فمرحبا بعقوبات الاتحاد الإنجليزي وفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأكمل "أنا إنسان قبل أن أكون مدربا، الأمر في كتالونيا لا يختلف كثيرا عن الاستفتاء في بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي وأيضا اسكتلندا، ترك للناس الحرية في التعير عن آرائهم، وهذا ما يريده الكتالونيون ولكنهم الآن في السجون".

وشدد "ليس لديهم أسلحة في كتالونيا، سلاحنا هو التصويت وصناديق الاقتراع، الأمر لا يتعلق بالسياسة، بل بالديمقراطية ومساعدة الأبرياء الباحثين عن الحرية".

وتم تغريم جوارديولا 20 ألف جنيه استرليني.

"من الممكن أن أسجن"

دافع جوارديولا عن أصدقائه الذين تم سجنهم في كتالونيا بسبب المطالبة بالاستقلال.

ويعد جوردي كويشارت رئيس منظمة أومنيوم كولتورال وهي واحدة من أهم منظمات المجتمع المدني المؤيدة لاستقلال كتالونيا قد سجن بتهمة التحريض على العصيان بعد الاستفتاء على استقلال كتالونيا عام 2017.

جوردي سانشيز كان رئيسا للهيئة الوطنية الكتالونية وهي مؤيدة للاستقلال أيضا تم اعتقاله وسجنه رفقة كويشارت بنفس التهمة.

وأوريول جونكيراس الذي كان نائبا لرئيس حكومة كتالونيا تم سجنه بنفس التهمة كذلك.

وزار جوارديولا أصدقائه في سجن ليدونيرس وألقى كلمة لهم لإظهار دعمه المستمر للقادة المسجونين.

ويرى جوارديولا الشجاع بأنه كان من الممكن أن يسجن بسبب المشاركة في الاحتجاجات وقال: "ما يخيب أملي هو أن هؤلاء الأشخاص لا يزالون في السجن بعد عام، وقد اتهموا بشيء لم يفعلوه، وإذا كانوا لا يزالون هناك، فمن الممكن أن أكون سجينا أيضا".

وشكر كويشارت صديقه جوارديولا على الدعم وقال وفقا لموقع "كتالان نيوز": "جوارديولا أظهر لنزلاء ليدونيرس أن القيادة تعني أيضا الالتزام الاجتماعي والتضامن، ويذكرنا أن العمل الجماعي لا حدود له".

جوارديولا والقضية الفلسطينية

جوارديولا يعد من أكثر الناشطين المطالبين بحقوق فلسطين ووقف الإبادة الجماعية.

ودعا جوارديولا للتظاهر في مدينة برشلونة من أجل دعم غزة ضد الإبادة.

وقال المدرب الإسباني في فيديو مصور يوم 4 أكتوبر من العام الماضي: "نشهد إبادة جماعية في بث مباشر، حيث مات آلاف الأطفال، وقد يموت آخرون".

وأضاف "قطاع غزة مدمر، وحشود من الناس يسيرون بلا طرق، بلا طعام، بلا مياه شرب، بلا أدوية".

وأكمل "المجتمع المدني وحده قادر على إنقاذ الأرواح والضغط على الحكومات للتحرك فورًا".

وأتم "في الثانية عشر ظهرا من الرابع من أكتوبر في جاردينيتس دي جراسيا، سنجوب الشوارع للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية".

وسبق أن أرسل الإسباني رسالة دعم لقطاع غزة مطالبا بإيقاف الحرب التي استمرت إلى ما يقارب عامين.

"من المؤلم رؤية ما يحدث في غزة، هذا يؤلم جسدي ودعوني أكون واضحا الأمر لا يتعلق بالأيدلوجية أو كونك محقا أو لا ولكنه يتعلق بحب الحياة والاهتمام بجارك".

"ربما نرى مقاطع الفيديو لأولاد في الرابعة من العمر وهم يقتلون عن طريق التفكير أو يقتلون في المستشفى لأنها لم تعد مستشفى بعد الآن ونرى أن الأمر لا يخصنا ولكن احذروا الطفل التالي سيكون طفلنا".

"أنا آسف ولكنني أرى أطفالي ماريا وماريوس وفالينتينا كل ليلة منذ بداية الكابوس على الأطفال في غزة وأشعر بخوف شديد".

"ربما نشعر أن تلك الصور في مكان بعيد عن الذي نعيش بيه الآن وربما تسأل ما الذي يمكننا فعله ولكنه أشبه بقصة غابة تتعرض للحريق وكل الحيوانات تعيش في رعب ولا يمكنهم إيجاد المساعدة ولكن طائر صغير يطير عائدا من الماء وهو يحمل نقاط قليلة من الماء ويضحك الثعبان ويسأل، لماذا يا أخي أنت لن تتمكن من إطفاء النار أبدا ويقول الطائر نعم أعرف فيقول له الثعبان إذا لماذا تفعلها مرة تلو الأخرى ولهذا أنا أفعل الجزء الخاص بي، الطائر يعرف أنه لن يوقف النار ولكنه يرفض عدم فعل شيء".

"في عالم دائما ما يظهر أننا أصغر من صنع الفارق أتذكر أن القوة لا تتعلق بالمدى ولكن بالاختيار وأن تختار ألا تصمت عندما يكون الأمر مهما".

"هذا ما يجب أن نناضل من أجله"

أقيم حفل تضامني في سان جوردي في برشلونة إسبانيا بمشاركة 30 فنانا لدعم القضية الفلسطينية.

وبالتأكيد جوارديولا من أبرز هذه الشخصيات.

وتم الترويج لهذه المبادرة من قبل منظمات فلسطينية رائدة في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية والأنشطة الثقافية، بالتعاون مع شبكة واسعة من المنظمات الأوروبية.

شاهد كلمة جوارديولا.

"القضية قضية فلسطين والإنسانية كلها" 🇵🇸✊ كلمة جوارديولا في حفل خيري لجمع تبرعات من أجل فلسطين #جوارديولا#Guardiola#palestine pic.twitter.com/s0oLBMlFuA — FilGoal (@FilGoal) January 29, 2026

وصرّح بيب قبل مباراة فلسطين ومنتخب كتالونيا الودية في وقت سابق: "العالم تخلى عن فلسطين. لم نفعل شيئًا على الإطلاق".

وأضاف "ليس خطأهم أنهم ولدوا. نحن سمحنا بإبادة شعب كامل".

وأكمل "الضرر وقع ولا يمكن إصلاحه. يجب أن نفعل شيئا أكثر حسما ولكني لا أملك ثقة في هؤلاء القادة".

لا يهاب قادة الجالية اليهودية

تلقى جوارديولا انتقادات بسبب كلماته الحماسية ونصحه قادة من الجالية اليهودية بالتركيز على كرة القدم وتوخي الحذر أكثر في لغته مستقبلا، لكن بيب الشجاع لا يهاب أي شيء.

هؤلاء القادة عبروا عن خذلانهم بسبب انخراط جوارديولا المتكرر في التعليق على الشؤون الدولية حسب BBC Sport.

وقال بيب: "بصراحة، لم أقل شيئاً مميزًا، لا أشعر بذلك، لماذا لا يحق لي التعبير عن مشاعري، فأنا لا أوافق على جميع الآراء، لكنني أحترمها تماما".

وأضاف "ما قلته باختصار هو كم عدد الصراعات الموجودة حاليًا حول العالم. كم عددها؟ كثيرة، أليس كذلك؟ أنا أدينها جميعًا. جميعها، عندما يُقتل الأبرياء، أدينهم جميعاً".

وتابع "ما قلته ببساطة هو: كم عدد النزاعات الموجودة الآن في جميع أنحاء العالم؟ كم عددها؟ كثير وأنا أدينها جميعا".

وشدد "إذا كان يتم قتل أبرياء، فأنا أدين ذلك كله، دون تفضيل نزاع على آخر أو اعتبار بلد أكثر أهمية من غيره، إذا لم تفهم رسالتي، فلا بأس. لا يمكنني أن أقول غير ذلك".

ورد جوارديولا على أنه سيلتزم بالحديث عن كرة القدم فقط مستقبلا قائلا: "ركّز أنت على كونك صحفيًا ولا تتحدث عن الاقتصاد لأنك لست صحفيًا اقتصاديا".

وأكمل "كونك منخرطًا في كرة القدم، لا تتحدث عن هذا أو ذاك. لهذا يظل العالم صامتًا، وهذا ما يريده العالم، أليس كذلك؟ أن نصمت، وألا نقول شيئًا".

وأنهى حديثه "أعتقد أن الأمر عكس ذلك تمامًا، لكن على أي حال، هذا هو الواقع".

نهاية، جوارديولا استغل شهرته وتأثيره العالمي بشكل إيجابي وقول الحق دون الخوف من أي شيء أو خسارة ما بناه سابقا أو طموحه في أي لقب أو دعم سيحظى به مستقبلا.

وما زال جوارديولا يفوز داخل الملعب بالبطولات واختراع طرق لعب، وخارجه باحترام الجميع، وبالتأكيد ذلك أفضل من الفوز داخل الملاعب فقط دون إحداث أي تأثير على الأرواح في الحياة.