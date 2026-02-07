خبر في الجول - إنبي يرفض إعارة حتحوت للبنك الأهلي ويحدد صيغة الصفقة
السبت، 07 فبراير 2026 - 01:50
كتب : عمرو نبيل
رفض نادي إنبي إعارة محمد شريف حتحوت إلى البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
محمد شريف حتحوت
النادي : إنبي
وحسبما علم FilGoal.com أن أحد وكلاء اللاعبين تواصل مع إنبي للحصول على خدمات محمد شريف حتحوت لصالح البنك الأهلي.
وعلم FilGoal.com أن نادي إنبي رفض العرض موضحا رغبته على بيع اللاعب بشكل نهائي أو استمراره مع الفريق.
وخاض اللاعب البالغ من العمر 26 عاما 16 مباراة مع فريقه خلال الموسم الجاري وسجل هدفين ولم يصنع.
ولعب حتحةت 1133 دقيقة مع فريقه.
وتأسس حتحوت في إنبي وتدرج في الفئات العمرية المختلفة حتى وصل للفريق الأول.
وأعير حتحوت إلى طلائع الجيش في صيف 2022 وعاد مجددا في 2023 واستمر مع الفريق حتى الآن.
وإجمالا، لعب حتحوت 103 مباراة مع إنبي في جميع البطولات وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.
