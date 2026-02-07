خبر في الجول - إنبي يرفض عرض المصري لضم صبيحة

السبت، 07 فبراير 2026 - 00:46

كتب : حامد وجدي

أحمد صبيحة - إنبي - الداخلية - كأس الرابطة

رفض نادي إنبي العرض المقدم من النادي المصري عبر أحد الوكلاء لضم أحمد صبيحة مدافع الفريق.

وتمتد فترة الانتقالات الشتوية في الدوري المصري حتى يوم 8 فبراير.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن المصري عرض عبر أحد الوكلاء ضم أحمد صبيحة مدافع إنبي وحدد 25 مليون جنيه كحد اقصى لحسم الصفقة، وتعويض غياب باهر المحمدي المصاب، لكن إنبي يرغب في الحصول على مبلغ يزيد عن مليون دولار لبيع اللاعب.

وتعرض المحمدي للإصابة بكسر في الترقوة خلال مواجهة الزمالك يوم الأحد بكأس الكونفدرالية.

وخضع اللاعب للجراحة قبل أن ينتظر في تدريبات علاج طبيعي تأهيلية حتى يتماثل تماما للشفاء ومن ثم الانتظام في تدريبات الفريق.

وخسر المصري أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة لحساب مرحلة المجموعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وغادر باهر المحمدي محمولا على نقالة في الدقيقة 70 من المباراة ليشارك أحمد أيمن منصور بدلا منه.

وانضم باهر المحمدي من الإسماعيلي للمصري في صيف 2023 بعقد يمتد لـ 3 مواسم بمقابل 20 مليون جنيه.

وجدد باهر المحمدي تعاقده مع النادي المصري لمدة موسمين ليمتد حتى 2028.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعة الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما تراجع المصري للمركز الثاني برصيد 7 نقاط، نفس رصيد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويتذيل زيسكو يونايتد الزامبي المجموعة دون نقاط.

ويرغب المصري في تعويض إصابة باهر المحمدي بضم مدافع جديد.

