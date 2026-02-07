تقرير: اتحاد جدة يستعد لتقديم احتجاج على مشاركة عبد الله الحمدان مع النصر

السبت، 07 فبراير 2026 - 01:39

كتب : FilGoal

يستعد نادي اتحاد جدة لتقديم احتجاج رسمي على مشاركة عبد الله الحمدان لاعب النصر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالدوري السعودي.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن اتحاد جدة يعتبر أن اللاعب لا يحق له المشاركة في المباراة بعد فسخ عقده مع الهلال السعودي.

ووفقا للمصدر فإن اللاعب تلقى الضوء الأخضر للمشاركة مع النصر في المباراة بشكل طبيعي وأن موقفه قانوني ولا توجد مشاكل للنصر من هذا الأمر.

وانضم الحمدان حديثا لصفوف النصر قادما من الهلال في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الفريق.

وحقق النصر فوزا ثمينا على حساب اتحاد جدة ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي.

وفاز النصر على اتحاد جدة 2-0 ضمن الجولة 21 من منافسات الدوري السعودي.

ساديو ماني وأنجيلو سجلا هدفي فوز النصر على اتحاد جدة.

الفوز رفع رصيد نادي النصر إلى النقطة 49 في المركز الثاني بجدول الترتيب وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر.

فيما توقف رصيد اتحاد جدة عند النقطة 34 في المركز السابع.

كريستيانو رونالدو غاب عن النصر للمباراة الثانية على التوالي، لكن جمهور الفريق رفع لافتات تحمل الرقم 7 في الدقيقة السابعة وقدم التحية لنجمه الأول.

كما احتفل أنجيلو لاعب النصر الشاب على طريقة رونالدو الشهيرة بعد تسجيل الهدف الثاني.

وشهدت المباراة الظهور الأول للمهاجم المغربي يوسف النصيري المنضم حديثا من فنربشخو إلى اتحاد جدة.

