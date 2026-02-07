إيسترن كومباني لـ في الجول: يتبقى لنا قضية واحدة لفك إيقاف القيد

كشف باسم عادل عضو مجلس إدارة نادي إيسترن كومباني عن اقتراب ناديه من فك أزمة إيقاف القيد.

وتعرض نادي إيسترن كومباني لعقوبة إيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفيا" بسبب قضايا مستحقات متأخرة للاعبين أجانب.

وقال باسم عادل عضو مجلس إدارة نادي إيسترن كومباني لـFilGoal.com : "تم تسوية النزاع مع اللاعب التونسي بلال أيت مالك".

وأضاف "يتبقى لنا قضية واحدة افك إيقاف القيد، ونسعى للانتهاء منها بعد الانتهاء من 4 قضايا سابقة".

ويسعى نادي إيسترن كومباني في الفترة الحالية لإنهاء كافة أزمات النادي مع لاعبيه السابقين.

من أجل حل أزمة القيد ورفع الإيقاف عن النادي وإنهاء كافة العقوبات والقضايا الخاصة به في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولعب بلال أيت مالك مع إيسترن كومباني في موسم 2021-2022 ، وشارك مع الفريق في 4 مباريات فقط.