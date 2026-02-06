باريس سان جيرمان يسجل درو فيرنانديز بقائمة دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي باريس سان جيرمان تسجيل درو فيرنانديز في قائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا.

درو فرنانديز النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وتمكن باريس سان جيرمان من تسجيل اللاعب في قائمة دوري أبطال أوروبا بسبب عدم مشاركته مع برشلونة في النسخة الحالية للبطولة الأوروبية.

ويستعد باريس سان جيرمان من مواجهة موناكو في إطار مباراة الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع درو فيرنانديز قادما من برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح النادي أن اللاعب وقع على عقد حتى 2030.

ووفقا صحيفة موندو ديبورتيفو في وقت سابق فإن باريس سان جيرمان رفض دفع الشرط الجزائي فقط حفاظا على العلاقات بين الناديين، ورئيسيهما خوان لابورتا وناصر الخليفي.

وكان اللاعب الإسباني الشاب لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 6 ملايين يورو.

وأتم درو 18 عاما يوم 12 يناير الماضي.

ووافق باريس على دفع 8 ملايين يورو لضم اللاعب، بحسب الصحيفة الإسبانية.

وأبلغ اللاعب الشاب، مدربه هانز فليك برغبته في الرحيل دون تجديد عقده الممتد مع الفريق الكاتالوني حتى 2027، لرغبته في الحصول على فرصة للعب.

وانضم درو إلى لاماسيا عام 2022 حين كان يبلغ من العمر 14 عاما.

ولعب درو مع الفريق الأول لبرشلونة 5 مباريات رسمية، بواقع 4 في الدوري الإسباني، ومباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس.

ولعب درو لأول مرة مع برشلونة في 28 سبتمبر الماضي ضد ريال سوسيداد.