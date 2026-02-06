سلة - الاتحاد يفوز على الأهلي في ختام منافسات الدور التمهيدي

حقق فريق السلة بنادي الاتحاد السكندري فوزا ثمنا على الأهلي في ختام منافسات الدور التمهيدي لدوري كرة السلة.

وفاز فريق الاتحاد السكندري على الاتحاد بنتيجة 93-91.

وبهذه النتيجة، نجح نادي الاتحاد في إضافة نقطتين إلى رصيده، ليصل إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، فيما أضاف نادي الأهلي نقطة وحيدة إلى رصيده، ليصل إلى 26 نقطة في المركز الثاني.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأول: 20-20

الفترة الثاني : 46-46

الفترة الثالث : 70-63

الفترة الرابعة : 93-91.

وتنص لائحة الموسم الحالي على إقامة الأدوار النهائية بنظام Best of 5، حيث تُلعب المباراة الأولى والثانية والخامسة على صالة محافظة الفريق الأفضل ترتيبًا في الدور التمهيدي، فيما تُقام المباراتان الثالثة والرابعة على صالة محافظة الفريق الآخر.

وتُقام منافسات الدور التمهيدي بنظام الدوري من دورين بين الفرق الثمانية المشاركة، حيث يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للخاسر، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدور التمهيدي 8 فرق، وهي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجت، وسموحة.

وتُعد بطولة دوري أليانز الممتاز لكرة السلة البطولة الأبرز على مستوى الموسم المحلي، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الإفريقي، والذي يمثل بوابة الوصول إلى كأس العالم للأندية.