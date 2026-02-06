خبر في الجول – زد يتمم اتفاقه مع سليما واندر المالطي لضم مامادو با

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 23:43

كتب : عمرو نبيل

سولامانا مامادو با

أتم نادي زد اتفاقه مع نظيره سليما واندر المالطي للتعاقد مع سولامانا مامادو با خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زد يتمم اتفاقه مع نادي سليما واندر لضم الليبيري سولامانا مامادو با.

واتفق زد مع اللاعب على التوقيع على عقد لمدة موسمين ونصف.

اللاعب الليبيري ولد في أمريكا، لكنه اختار تمثيل بلده الأم.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 4 مباريات وسجل هدفا.

ولعب المهاجم في عدة أمريكية منها بلو هاوس وموستانجس وباتوكسنت.

وانضم في فترة إلى نادي ساندوي الذي يلعب في جزر الفارو.

وخاض سولامانا با 25 مباراة مع فريقه خلال الموسم الجاري وسجل 9 أهداف وصنع هدفا.

