أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 23:28

كتب : FilGoal

عمرو زكي

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تفاصيل أزمة عمرو زكي نجم الفريق السابق.

وترددت أنباء عن حبس عمرو زكي ومنعه من السفر إلى الإمارات بسبب قضية سابقة.

وقال سليمان عبر قناة "dmc": "هناك أخبار خاطئة متداولة عن عمرو زكي، فالأمر كله يتعلق بقضية سابقة خلال حادث في مدينة العلمين منذ 6 سنوات، ولم يتم حفظ القضية".

أخبار متعلقة:
عمرو زكي يتحدث عن فترة غيابه وسبب عدم تحقيقه لمسيرة صلاح وعرض أستون فيلا التاريخي "تأخرت لحاجتي لعطلة".. ستيف بروس يحكي موقفا طريفا مع عمرو زكي قبل ثنائيته في ليفربول "مهاجم فذ محبوب ويستحق الظهور".. رسالة من ميدو وعماد متعب لـ عمرو زكي عمرو زكي يكشف آخر تطورات حالته الصحية.. ويوجه رسالة لمهاجمي مصر

وأوضح "شقيق عمرو زكي والمحامي الخاص توجها إلى مدينة العلمين، وعمرو زكي سيكون في نيابة العباسية لحين الحصول على إفادة بحفظ القضية وينتهي الأمر. وكل ما يتردد عن ترحيله أو ما شابه ذلك ليس له أي أساس من الصحة".

وأجاب "مستمر في منصبي كعضو مجلس إدارة نادي الزمالك ولا أفكر في الاستقالة، خاصة أنني كانت لي تجربة سابقة وتقدمت باستقالتي، ولو كنت أكملت وقتها لما حدثت كثير من الأخطاء في هذه الفترة".

وكان أحمد سليمان عضوا بمجلس إدارة الزمالك عام 2014 برئاسة مرتضى منصور قبل أن يتقدم باستقالته.

وعاد سليمان للتواجد بمجلس إدارة الزمالك خلال الدورة الأخيرة ولكن برئاسة حسين لبيب هذه المرة.

عمرو زكي أحمد سليمان الزمالك
نرشح لكم
إيسترن كومباني لـ في الجول: يتبقى لنا قضية واحدة لفك إيقاف القيد خبر في الجول – زد يتمم اتفاقه مع سليما واندر المالطي لضم مامادو با الاتحاد السكندري: نقترب من ضم كهربا دوري أبطال إفريقيا - اجتماع توروب وتدريبات بدنية تحضيرا لمواجهة شبيبة القبائل تحديد موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الثاني تواليا.. الاتحاد السكندري يفوز على طلائع الجيش في الوقت القاتل مران الزمالك - تدريبات خاصة للاعبين للحماية من الإرهاق   انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(1) الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
إيسترن كومباني لـ في الجول: يتبقى لنا قضية واحدة لفك إيقاف القيد 19 دقيقة | الكرة المصرية
باريس سان جيرمان يسجل درو فيرنانديز بقائمة دوري أبطال أوروبا 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة - الاتحاد يفوز على الأهلي في ختام منافسات الدور التمهيدي 31 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول – زد يتمم اتفاقه مع سليما واندر المالطي لضم مامادو با 37 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري: نقترب من ضم كهربا 46 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك 51 دقيقة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - اجتماع توروب وتدريبات بدنية تحضيرا لمواجهة شبيبة القبائل 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - بعثة بيراميدز تصل نيجيريا تحضيرا لمواجهة ريفرز يونايتد ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 3 الأهلي يعلن ضم كامويش 4 انتهت أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي.. نقطة تضمن الصدارة
/articles/522884/أحمد-سليمان-يكشف-تفاصيل-أزمة-حبس-عمرو-زكي-وحقيقة-استقالته-من-الزمالك