الاتحاد السكندري: نقترب من ضم كهربا

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 23:34

كتب : FilGoal

محمود كهربا -نبيل معلول- القادسية الكويتي

كشف محمد أحمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري عن اقتراب كهربا من الانضمام للنادي بفترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال محمد سلامة في تصريحات عبر أون سبورت: "لاعبو الاتحاد بذلوا جهدا كبيرا أمام طلائع الجيش وسيحصلون على مكافأة خاصة".

وواصل "كهربا لاعب كبير وإضافة لأي فريق، وكنا ننتظر الانتهاء من هذه المباراة وسنعقد معه اجتماعا لحسم التفاصيل".

وأردف "عبدالظاهر السقا اضافة كبيرة واجتهد في كيفية اختيار اللاعبين المناسبين للفريق ليعود للطريق الصحيح وسكة الانتصارات".

وأكد "محمد مصيلحي رئيس شرفي للاتحاد السكندري ولا أحد يستطيع أن ينكر حبه للنادي، هو رمز من رموز الفريق وحدث بيننا تواصل اليوم والعلاقة مميزة بيننا".

وأتم "وفر علينا كثير من الأمور وكان له دعم كبير للاتحاد السكندري حتى بعدما انتهت فترته مع النادي وهو أول من ساعدنا في بناء فرع النادي الجديد".

وفاز الاتحاد السكندري على منافسه طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز كريم الديب هدف الاتحاد السكندري.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها زعيم الثغر في مباراتين على التوالي خلال بطولة الدوري.

وكان الاتحاد السكندري قد انتصر على خصمه حرس الحدود في المباراة الماضية بهدفين دون رد.

ويواصل "سيد البلد" محاولة الابتعاد عن المراكز المتأخرة في الدوري.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة 14 في المركز الـ 17 متخطيا فاركو وطلائع الجيش.

بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 12 في المركز الـ 19.

وحصل الاتحاد السكندري على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد لمسة يد على مدافع طلائع الجيش.

وتمكن الديب من تسجيلها بعد تسديدة قوية سكنت شباك طلائع الجيش.

وسيواجه الاتحاد السكندري غريمه في المدينة سموحة في المباراة المقبلة.

