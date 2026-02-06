الثاني تواليا.. الاتحاد السكندري يفوز على طلائع الجيش في الوقت القاتل

فاز الاتحاد السكندري على منافسه طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز كريم الديب هدف الاتحاد السكندري.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها زعيم الثغر في مباراتين على التوالي خلال بطولة الدوري.

وكان الاتحاد السكندري قد انتصر على خصمه حرس الحدود في المباراة الماضية بهدفين دون رد.

ويواصل "سيد البلد" محاولة الابتعاد عن المراكز المتأخرة في الدوري.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة 14 في المركز الـ 17 متخطيا فاركو وطلائع الجيش.

بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 12 في المركز الـ 19.

وحصل الاتحاد السكندري على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد لمسة يد على مدافع طلائع الجيش.

وتمكن الديب من تسجيلها بعد تسديدة قوية سكنت شباك طلائع الجيش.

وسيواجه الاتحاد السكندري غريمه في المدينة سموحة في المباراة المقبلة.

بينما سيواجه الاتحاد السكندري خصمه كهرباء الإسماعيلية في الجولة الثانية.

video:1

بتروجت × إنبي

وفي دربي البترول، تعادل بتروجت مع إنبي بهدف لكل فريق في الجولة ذاتها.

وأحرز بدر موسى هدف بتروجت في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

واستطاع أحمد كالوشا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 57.

ووصل إنبي للنقطة 20 في المركز الـ 11.

وارتفع رصيد بتروجت للنقطة 20 في المركز الـ 13.

video:2