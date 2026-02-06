رونالدو الغائب الحاضر.. النصر يثأر من اتحاد جدة ويشعل صراع الصدارة مع الهلال

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 22:02

كتب : FilGoal

النصر

حقق النصر فوزا ثمينا على حساب اتحاد جدة ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي.

وفاز النصر على اتحاد جدة 2-0 ضمن الجولة 21 من منافسات الدوري السعودي.

ساديو ماني وأنجيلو سجلا هدفي فوز النصر على اتحاد جدة.

الفوز رفع رصيد نادي النصر إلى النقطة 49 في المركز الثاني بجدول الترتيب وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر.

فيما توقف رصيد اتحاد جدة عند النقطة 34 في المركز السابع.

كريستيانو رونالدو غاب عن النصر للمباراة الثانية على التوالي، لكن جمهور الفريق رفع لافتات تحمل الرقم 7 في الدقيقة السابعة وقدم التحية لنجمه الأول.

كما احتفل أنجيلو لاعب النصر الشاب على طريقة رونالدو الشهيرة بعد تسجيل الهدف الثاني.

وشهدت المباراة الظهور الأول للمهاجم المغربي يوسف النصيري المنضم حديثا من فنربشخو إلى اتحاد جدة.

وصف المباراة

بدأ النصر المباراة بضغط هجومي على مرمى رايكوفيتش حارس مرمى اتحاد جدة بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وسدد جواو فيليكس تسديدة قوية تصدى لها الحارس الصربي.

وسدد ساديو ماني كرة صاروخية لكن رايكوفيتش تعامل معها ببراعة شديدة.

ورد الاتحاد بانطلاقة سريعة عن طريق موسى ديابي وعرضية خطيرة أبعدها محمد سيماكان مدافع النصر.

وحصل النصر على ركلة جزاء سددها ساديو ماني بنجاح مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 84.

واستغل أنجيلو هحجمة مرتدة لنادي النصر وسجل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

الدوري السعودي اتحاد جدة النصر السعودي
