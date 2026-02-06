بمشاركة ربيعة والنني.. العين يفوز على الجزيرة في كلاسيكو الإمارات

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 21:41

كتب : FilGoal

الجزيرة - العين

فاز العين على منافسه الجزيرة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإماراتي.

وشارك الثنائي المصري رامي ربيعة رفقة العين، ومحمد النني لاعب الجزيرة.

وتعد مباراة العين ضد الجزيرة كلاسيكو في الإمارات.

وسجل أليخاندرو كاكو هدف العين الوحيد.

ولعب رامي ربيعة المباراة بشكل كامل مع العين، بينما شارك النني لمدة 88 دقيقة وخرج بدلا من عبد الله رمضان.

وحصل النني على بطاقة صفراء في الدقيقة 33.

وأحرز كاكو الهدف في الدقيقة 83.

ولم يفز الجزيرة في المباريات الـ 3 الأخيرة في بطولة الدوري، إذ خسر مرتين وتعادل مرة.

بينما هذا الفوز هو الثاني على التوالي للعين.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد العين للنقطة 37 ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي المتصدر.

وتوقف رصيد الجزيرة عند النقطة 22 في المركز الخامس.

