إنزو فيرنانديز: كرة القدم لا تمنح وقتا.. والمدرب الجديد يحقق النتائج المطلوبة

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 21:48

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي

أعرب إنزو فيرنانديز لاعب نادي تشيلسي عن سعادته الكبيرة بالعمل مع ليام روسينيور المدير الفني الحالي للبلوز.

وقال إنزو فيرنانديز في تصريحات لسكاي سبورت: "إنه مدرب رائع لم يمض على وصوله سوى شهر واحد، لكنه يظهر كل إمكانياته في وقت بسيط".

وواصل "كرة القدم لا تمنحك الوقت إنها تريد النتائج فقط لكنه ينجح في تحقيقها وهذا يمنحنا الكثير من الثقة".

وأردف "أنا ممتن للسنوات الثلاث التي قضيتها هنا لقد تحسنت الأمور من الأسوأ إلى الأفضل، أريد مواصلة تحقيق الانتصارات مع النادي لأن هذا ما يتطلبه هذا القميص أنا مرتبط جدا بالنادي".

وأتم "فرانك لامبارد كان لاعباً استثنائيا وأسطورة هنا في تشيلسي لا أحب أن تتم مقارنتي به لأنه حقق هنا أكثر بكثير مما حققته إنه قدوتي وأتمنى أن أسير على خطاه في تشيلسي".

وخاض إنزو فيرنانديز مع تشيلسي بالموسم الحالي 36 مباراة وتمكن من تسجيل 11 هدفا وصناعة 4 أهداف.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ40 نقطة من 11 انتصارا و7 تعادلات و6 هزائم.

الدوري الإنجليزي إنزو فيرنانديز ليام روسينيور
