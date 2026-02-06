ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة رودريجو.. وتقرير يكشف مدة غيابه عن الملاعب

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 20:32

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد ضد ألافيس

أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل إصابة رودريجو جوس في تدريبات الفريق اليوم.

ووفقا لبيان النادي الرسمي فإن اللاعب البرازيلي تعرض لإصابة في أوتار الركبة اليمنى.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح لـ10 أيام بسبب الإصابة.

وبذلك سيغيب اللاعب عن مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وخاص رودريجو مع ريال مدريد الموسم الحالي 26 مباراة تمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 6 أهداف.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة من 17 انتصار و3 تعادلات وهزيمتين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق إيقاف رودريجو جوس لاعب ريال مدريد مباراتين في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك بعدما تعرض اللاعب للبطاقة الحمراء أمام بنفيكا في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وسيغيب رودريجيو عن مباراتي الذهاب والعودة أمام بنفيكا في الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا عن صدام مكرر من الجولة الأخيرة لمرحلة الدوري.

ويلتقي ريال مدريد مع بنفيكا مرة أخرى، بعد اللقاء الناري الذي جمعهما في الختام.

وفاز بنفيكا على مدريد 4-2، ليحسم تأهله إلى الملحق في المركز الرابع والعشرين، بهدف سجله الحارس أناتولي تروبين في الدقيقة الأخيرة.

