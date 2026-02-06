مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(1) الاتحاد السكندري.. جووول كريم الديب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري في الجولة 17 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

----------------------------------------------

ق 90+6: جووول كريم الديب من ركلة جزاء.

ق 90+4: ركلة جزاء للاتحاد السكندري بعد لمسة يد.

مباراة متوازنة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 44: تسديدة قوية من إسماعيل أورو أجورو لاعب طلائع الجيش من خارج منطقة الجزاء تصدى لها جنش حارس مرمى الاتحاد.

مباراة متوازنة

بداية المباراة