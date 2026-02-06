مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(1) الاتحاد السكندري.. جووول كريم الديب
الجمعة، 06 فبراير 2026 - 19:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري في الجولة 17 من الدوري المصري.
----------------------------------------------
ق 90+6: جووول كريم الديب من ركلة جزاء.
ق 90+4: ركلة جزاء للاتحاد السكندري بعد لمسة يد.
مباراة متوازنة
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 44: تسديدة قوية من إسماعيل أورو أجورو لاعب طلائع الجيش من خارج منطقة الجزاء تصدى لها جنش حارس مرمى الاتحاد.
مباراة متوازنة
بداية المباراة
