انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(1) الاتحاد السكندري
الجمعة، 06 فبراير 2026 - 19:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري في الجولة 17 من الدوري المصري.
انتهت
ق 90+6: جووول كريم الديب من ركلة جزاء.
ق 90+4: ركلة جزاء للاتحاد السكندري بعد لمسة يد.
مباراة متوازنة
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 44: تسديدة قوية من إسماعيل أورو أجورو لاعب طلائع الجيش من خارج منطقة الجزاء تصدى لها جنش حارس مرمى الاتحاد.
مباراة متوازنة
بداية المباراة
