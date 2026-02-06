مودرن سبورت يخطف تعادلا ثمينا في +90 من الجونة

خطف مودرن سبورت تعادلا ثمينا من منافسه الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل حافظ إبراهيم هدف الجونة بينما أحرز غنام محمد هدف مودرن سبورت.

وتعد هذه المباراة هي العاشرة بين الفريقين في جميع البطولات.

ويعتبر هذا التعادل هو الثالث بين الفريقين، بينما فاز مودرن سبورت 4 مرات والجونة 3 مرات.

وافتتح حافظ إبراهيم النتيجة في الدقيقة 78 من صناعة أوجو تولولوب.

وتعادل غنام محمد لمودرن سبورت في الدقيقة 90.

ولعب مودرن سبورت بـ 10 لاعبين في الدقيقة 55 بعد طرد علي زعزع عقب حصوله على بطاقة صفراء ثانية..

وكان زعزع قد حصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 31.

وبهذا التعادل وصل مودرن سبورت للنقطة 21 في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري.

وارتفع رصيد الجونة للنقطة 20 في المركز الـ 11.

video:1