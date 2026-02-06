مباشر الدوري السعودي - النصر (0)-(0) اتحاد جدة.. هدف محقق يضيع

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 19:31

كتب : FilGoal

النصر - اتحاد جدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد اتحاد جدة في كلاسيكو الدوري السعودي.

ويلعب النصر أمام اتحاد جدة بعد قليل ضمن الجولة 21 من منافسات الدوري السعودي.

لمتابعة مباراة النصر ضد اتحاد جدة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الجمعة 6 فبراير - اتحاد جدة ضد النصر.. والدوري المصري بعد انضمامه بـ48 ساعة.. النصيري على رأس قائمة اتحاد جدة لمواجهة النصر الرياضية: استبعاد رونالدو من قمة النصر واتحاد جدة للمرة الثانية منذ أزمة رونالدو.. مدرب النصر يقرر إلغاء المؤتمر الصحفي قبل قمة اتحاد جدة

ق9 عرضية خطيرة من موسى ديابي وتدخل محمدس يماكان مدافع النصر الذي أبعد الخطورة.

ق5 تسديدة صاروخية من ساديو ماني وتصدي رائع من رايكوفيتش حارس الاتحاد

انطلاق المباراة

النصر اتحاد جدة
نرشح لكم
تقرير: رونالدو يرفض المشاركة في المباريات قبل حل أزمة الرواتب تشكيل كلاسيكو السعودية - ماني يقود النصر في غياب رونالدو.. وأول ظهور للنصيري مع اتحاد جدة الرياضية السعودية: كومان يصر على خوض قمة الاتحاد رغم الإصابة بي بي سي: رابطة الدوري السعودي تحذر رونالدو مواعيد مباريات الجمعة 6 فبراير - اتحاد جدة ضد النصر.. والدوري المصري مؤتمر إنزاجي: أبرمنا تعزيزات رائعة.. وفضلت اختيار بنزيمة للمشاركة أمام الأخدود الدوري السعودي - بنزيمة يقود الهلال لاكتساح الأخدود.. والأهلي يطارده على الصدارة كريم بنزيمة يسجل "هاتريك" مع الهلال في الظهور الأول
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(0) الاتحاد السكندري.. بداية المباراة 11 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: رونالدو يرفض المشاركة في المباريات قبل حل أزمة الرواتب 21 دقيقة | سعودي في الجول
مودرن سبورت يخطف تعادلا ثمينا في +90 من الجونة 27 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري السعودي - النصر (0)-(0) اتحاد جدة.. هدف محقق يضيع 33 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر من الزمالك لـ في الجول: تواصلنا مع رابطة الأندية للاستفسار عن قرار تغيير موعد مباراة سموحة 44 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: حمل زائد يهدد مشاركة كونسيساو في مباراة يوفنتوس ولاتسيو 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
برشلونة يعلن تجديد عقد فيرمين لوبيز ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل كلاسيكو السعودية - ماني يقود النصر في غياب رونالدو.. وأول ظهور للنصيري مع اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 3 إمام عاشور يعتذر لـ الأهلي ويوضح سبب تخلفه عن السفر رفقة الفريق 4 "نريد إغلاق الملف".. مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على اعتذار إمام عاشور
/articles/522869/مباشر-الدوري-السعودي-النصر-0-0-اتحاد-جدة-ماني-يهدر-الأول