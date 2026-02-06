مباشر الدوري السعودي - النصر (0)-(0) اتحاد جدة.. هدف محقق يضيع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد اتحاد جدة في كلاسيكو الدوري السعودي.

ويلعب النصر أمام اتحاد جدة بعد قليل ضمن الجولة 21 من منافسات الدوري السعودي.

لمتابعة مباراة النصر ضد اتحاد جدة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ق9 عرضية خطيرة من موسى ديابي وتدخل محمدس يماكان مدافع النصر الذي أبعد الخطورة.

ق5 تسديدة صاروخية من ساديو ماني وتصدي رائع من رايكوفيتش حارس الاتحاد

انطلاق المباراة