انتهت في الدوري السعودي - النصر (2)-(0) اتحاد جدة.. صراع الصدارة يشتعل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد اتحاد جدة في كلاسيكو الدوري السعودي.

ويلعب النصر أمام اتحاد جدة بعد قليل ضمن الجولة 21 من منافسات الدوري السعودي.

نهاية المباراة

ق90+6 أنجلو يسجل الهدف الثاني لنادي النصر

ق82 ركلة جزاء للنصر بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء

ق55 ساديو ماني يهدر فرصة محققة للتسجيل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 تسديدة خادعة من بروزوفيتش لاعب النصر وتصدي رائع من رايكوفيتش.

ق9 عرضية خطيرة من موسى ديابي وتدخل محمدس يماكان مدافع النصر الذي أبعد الخطورة.

ق5 تسديدة صاروخية من ساديو ماني وتصدي رائع من رايكوفيتش حارس الاتحاد

انطلاق المباراة