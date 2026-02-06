انتهت في الدوري السعودي - النصر (2)-(0) اتحاد جدة.. صراع الصدارة يشتعل

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 19:31

كتب : FilGoal

النصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد اتحاد جدة في كلاسيكو الدوري السعودي.

ويلعب النصر أمام اتحاد جدة بعد قليل ضمن الجولة 21 من منافسات الدوري السعودي.

لمتابعة مباراة النصر ضد اتحاد جدة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

نهاية المباراة

ق90+6 أنجلو يسجل الهدف الثاني لنادي النصر

ق82 ركلة جزاء للنصر بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء

ق55 ساديو ماني يهدر فرصة محققة للتسجيل

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق40 تسديدة خادعة من بروزوفيتش لاعب النصر وتصدي رائع من رايكوفيتش.

ق9 عرضية خطيرة من موسى ديابي وتدخل محمدس يماكان مدافع النصر الذي أبعد الخطورة.

ق5 تسديدة صاروخية من ساديو ماني وتصدي رائع من رايكوفيتش حارس الاتحاد

انطلاق المباراة

النصر اتحاد جدة
