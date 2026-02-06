انتهت في الدوري السعودي - النصر (2)-(0) اتحاد جدة.. صراع الصدارة يشتعل
الجمعة، 06 فبراير 2026 - 19:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد اتحاد جدة في كلاسيكو الدوري السعودي.
ويلعب النصر أمام اتحاد جدة بعد قليل ضمن الجولة 21 من منافسات الدوري السعودي.
لمتابعة مباراة النصر ضد اتحاد جدة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
نهاية المباراة
ق90+6 أنجلو يسجل الهدف الثاني لنادي النصر
ق82 ركلة جزاء للنصر بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء
ق55 ساديو ماني يهدر فرصة محققة للتسجيل
بداية الشوط الثاني
ـــــــــــــــــــــ
نهاية الشوط الأول
ق40 تسديدة خادعة من بروزوفيتش لاعب النصر وتصدي رائع من رايكوفيتش.
ق9 عرضية خطيرة من موسى ديابي وتدخل محمدس يماكان مدافع النصر الذي أبعد الخطورة.
ق5 تسديدة صاروخية من ساديو ماني وتصدي رائع من رايكوفيتش حارس الاتحاد
انطلاق المباراة
نرشح لكم
رونالدو الغائب الحاضر.. النصر يثأر من اتحاد جدة ويشعل صراع الصدارة مع الهلال تقرير: رونالدو يرفض المشاركة في المباريات قبل حل أزمة الرواتب تشكيل كلاسيكو السعودية - ماني يقود النصر في غياب رونالدو.. وأول ظهور للنصيري مع اتحاد جدة الرياضية السعودية: كومان يصر على خوض قمة الاتحاد رغم الإصابة بي بي سي: رابطة الدوري السعودي تحذر رونالدو مواعيد مباريات الجمعة 6 فبراير - اتحاد جدة ضد النصر.. والدوري المصري مؤتمر إنزاجي: أبرمنا تعزيزات رائعة.. وفضلت اختيار بنزيمة للمشاركة أمام الأخدود الدوري السعودي - بنزيمة يقود الهلال لاكتساح الأخدود.. والأهلي يطارده على الصدارة