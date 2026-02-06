مصدر من الزمالك لـ في الجول: تواصلنا مع رابطة الأندية للاستفسار عن قرار تغيير موعد مباراة سموحة

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 19:21

كتب : FilGoal

احتفال هدف حسام عبد المجيد - الزمالك

كشف مصدر من نادي الزمالك عن تواصل ناديه مع رابطة الأندية للاستفسار عن قرار تغيير موعد مباراة الفريق أمام سموحة.

وقررت رابطة الأندية تعديل مواعيد 3 مباريات من بينهم الزمالك وسموحة. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com :"تواصلنا مع رابطة الأندية المحترفة للاستفسار عن قرار تغيير موعد مباراة الفريق أمام سموحة. الرابطة حددت يوم 11 فبراير موعدا لمباراة سموحة، ثم سيذهب الفريق لمواجهة زيسكو الزامبي يوم 14 على أن يعود يوم 15 فبراير بعد رحلة سفر شاقة، ثم يواجه سيراميكا كليوباترا في كاس مصر يوم 17 من الشهر ذاته".

وأضاف "في هذه الحالة سيكون الزمالك هو الفريق الوحيد في مصر الذي سيخوض 3 مباريات على التوالي بفاصل زمني يومين فقط، وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأن سيراميكا كليوباترا سيحصل على راحة لمدة 12 يوما".

وكان مقررًا أن تقام 3 مباريات في بطولة الدوري يوم الخميس المقبل، ليتم تقديمها 24 ساعة لتقام يوم الأربعاء 11 فبراير.

وباتت المواعيد الجديدة للمباريات على النحو التالي:

إنبي - بيراميدز .. استاد بتروسبورت الساعة 5 مساءً.. مؤجلة من الجولة 12

الزمالك - سموحة.. استاد القاهرة الساعة 8 مساءً.. مؤجلة من الجولة 14

المصري - وادي دجلة.. استاد السويس الجديد الساعة 8 مساءً.. مؤجلة من الجولة 14

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن دراسة رابطة الأندية تعديل مواعيد المباريات بسبب تعارضها مع المباريات الإفريقية.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وجاء تعديل موعد المباراة، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتقديم موعد مواجهة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.

وتعمل رابطة الأندية في الوقت الحالي على إيجاد حلول لأزمة تعارض مواعيد الجولة الختامية من بطولتي أبطال إفريقيا والكونفدرالية مع مؤجلات الدوري.

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويعود بعدها الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري يوم الأربعاء 11 فبراير.

ويلعب الزمالك أمام كايزر تشيفز يوم السبت 14 فبراير، كما يواجه بيراميدز فريق ديناموز في نفس اليوم.

وأخيرًا يلتقي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر يوم 17 فبراير.

الزمالك سموحة رابطة الأندية
