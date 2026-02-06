تقرير: رونالدو يرفض المشاركة في المباريات قبل حل أزمة الرواتب

قرر كريستيانو رونالدو لاعب النصر عدم المشاركة في المباريات من جديد حتى يتم سداد الرواتب المتأخرة من ناديه.

وأفادت صحيفة أبولا البرتغالية أن رونالدو لا ينوي المشاركة من جديد إلا مع انتهاء مشكلة الرواتب المتأخرة وإلا فلن يخوض أي مباراة.

ويبحث اللاعب عن حل هذه المشكلة في أقرب وقت وكان على أتم الاستعداد للمشاركة اليوم أمام اتحاد جدة في حالة حل هذه المشكلة لكن لم يتوصل لاتفاق بحلها حتى الآن.

وخاض كريستيانو رونالدو مع النصر هذا الموسم 22 مباراة سجل 18 هدفا وصنع 3 أهداف.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة من 15 انتصار وتعادل و3 هزائم.

ويقود السنغالي ساديو ماني هجوم نادي النصر في مواجهة اتحاد جدة ضمن كلاسيكو الدوري السعودي.

ويلعب النصر ضد اتحاد جدة بعد قليل ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي.

ويواصل كريستيانو رونالدو الغياب عن النصر للمباراة الثانية على التوالي بعدما غاب أمام الرياض.

في المقابل يلعب يوسف النصيري مباراته الأولى مع اتحاد جدة قادما من اتحاد جدة.

وينفرد الهلال بالصدارة برصيد 50 نقطة ويليه أهلي جدة برصيد 47 نقطة.