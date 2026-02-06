تقرير: حمل زائد يهدد مشاركة كونسيساو في مباراة يوفنتوس ولاتسيو

تلقى نادي يوفنتوس صدمة كبيرة باحتمالية غياب فرانسيسكو كونسيساو عن مباراة الفريق القادمة أمام لاتسيو في قمة الدوري الإيطالي.

ويواجه يوفنتوس لاتسيو الأحد في إطار الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وبحسب موقع توتو ميركاتو فإن اللاعب البرتغالي تعرض اللاعب لحمل زائد في الفخذ خلال مباراة يوفنتوس وأتالانتا بالأمس في كأس إيطاليا.

ووفقا للموقع فإن يوفنتوس ينتظر حتى التدريبات الأخيرة غدا السبت من أجل تحديد موقف اللاعب من المشاركة أو الغياب عن المباراة.

ولعب الجناح الأيمن مع يوفنتوس خلال الموسم الجاري 26 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفا في جميع البطولات.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 45 نقطة من 13 انتصار و6 تعادلات و4 هزائم.

وحقق أتالانتا انتصارا كبيرا على يوفنتوس بالدور ربع النهائي لكأس إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وسجل الهدف الأول لأتالانتا جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 27 من علامة الجزاء.

وعزز تقدم أتالانتا كمال الدين سوليماني عند الدقيقة 77.