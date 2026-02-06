برشلونة يعلن تجديد عقد فيرمين لوبيز

الجمعة، 06 فبراير 2026

فيرمين لوبيز - برشلونة

أعلن نادي برشلونة تجديد عقد فيرمين لوبيز لاعب الفريق.

وكان برشلونة قد كشف في وقت سابق عن توصله لاتفاق مع لوبيز على تجديد عقده حتى 2031، لكن التوقيع سيكون في حضور خوان لابورتا رئيس النادي.

وحضر لابورتا مؤتمر تجديد العقد بشكل رسمي مع فيرمين لوبيز حتى 2031.

وكان اللاعب الإسباني ينتهي عقده في 2029.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو في وقت سابق، فإن برشلونة اتفق مع لوبيز على تجديد العقد حتى 2031 مع زيادة في راتبه السنوي.

وتضاربت التقارير حول قيمة الشرط الجزائي، إذ صحيفة موندو ديبورتيفو أكدت أن الشرط الجزائي سيبقى كما هو 500 مليون يورو.

بينما بعض التقارير الأخرى تشير إلى تضاعف الشرط الجزائي أي سيكون مليار يورو.

وتأس فيرمين لوبيز في ريال بيتيس قبل أن ينتقل إلى "لا ماسيا" في 2016.

وخرج اللاعب البالغ من العمر معارا إلى ليناريس الإسباني عام 2022 لمدة موسم ثم استقر مع النادي الكتالوين في 2023.

وشارك لوبيز 28 مباراة رفقة برشلونة في الموسم الجاري وسجل 10 أهداف وصنع 11 آخرين خلال 1733 دقيقة لعب.

