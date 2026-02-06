تشكيل كلاسيكو السعودية - ماني يقود النصر في غياب رونالدو.. وأول ظهور للنصيري مع اتحاد جدة

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 18:51

كتب : FilGoal

يوسف النصيري - فنربخشة

يقود السنغالي ساديو ماني هجوم نادي النصر في مواجهة اتحاد جدة ضمن كلاسيكو الدوري السعودي.

ويلعب النصر ضد اتحاد جدة بعد قليل ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي.

ويواصل كريستيانو رونالدو الغياب عن النصر للمباراة الثانية على التوالي بعدما غاب أمام الرياض.

في المقابل يلعب يوسف النصيري مباراته الأولى مع اتحاد جدة قادما من اتحاد جدة.

وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة النصر كالتالي:

الحارس: رايكوفيتش

الدفاع: أحمد الجليدان - حسن كادش - دانيلو بيريرا - ماريو ميتاي.

الوسط: مهند الشنقيطي - محمدو دومبيا - فابينيو - حسام عوار

الهجوم: موسى ديابي - يوسف النصيري.

فيما جاء تشكيل النصر كالتالي:

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

في الدفاع: عبد الإله العمري - إينيجو مارتينيز- محمد سيماكان- سلطان الغنام

في الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- عبد الله الخيبري- أنجيلو

الهجوم: جواو فيليكس- ساديو مانيو- كينجسلي كومان.

وتراجع النصر إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، والاتحاد في المركز السادس برصيد 34 نقطة.

وينفرد الهلال بالصدارة برصيد 50 نقطة ويليه أهلي جدة برصيد 47 نقطة.

رونالدو النصر اتحاد جدة
