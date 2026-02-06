تعرف على موعد مباريات الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا

حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد مباريات الدور نصف النهائي في كأس ملك إسبانيا.

وسيواجه برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد على أن يكون الطرف الثاني مواجهة ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو.

وتلعب مباراة الذهاب بين برشلونة وأتلتيكو مدريد الخميس القادم الموافق 12 فبراير في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة العودة على ملعب سبوتيفاي كامب نو الثلاثاء 3 مارس في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويواجه أتلتيك بلباو نظيره ريال سوسيداد في إطار الدور نصف النهائي الثاني لكأس ملك إسبانيا.

وتنطلق مباراة الذهاب الأربعاء الموافق 11 فبراير في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب سان ماميس.

وتلعب مباراة العودة بالأنويتا الأربعاء 4 مارس في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد هي تكرار لمباراة نصف النهائي بينهما في الموسم الماضي.

وستقام مباريات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب.

مباراة الذهاب ستقام على ملعب رياض إير، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب كامب نو.

وكان برشلونة فاز في الربع النهائي على ألباسيتي بهدفين مقابل هدف، بينما فاز أتلتيكو مدريد على ريال بيتيس بخمسة أهداف دون رد.

وكان برشلونة قد توج بلقب النسخة الماضية من كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي.

رباعي نصف النهائي الحالي هو مكرر من الموسم الماضي باستثناء أتلتيك بلباو الذي لم يتواجد وتواجد ريال مدريد بدلا منه.