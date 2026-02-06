تعرف على موعد مباريات الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 18:30

كتب : FilGoal

كأس ملك إسبانيا

حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد مباريات الدور نصف النهائي في كأس ملك إسبانيا.

وسيواجه برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد على أن يكون الطرف الثاني مواجهة ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو.

وتلعب مباراة الذهاب بين برشلونة وأتلتيكو مدريد الخميس القادم الموافق 12 فبراير في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

أخبار متعلقة:
تكرارا للموسم الماضي.. برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا كأس ملك إسبانيا - سوسيداد وبلباو يحسمان تأهلهما للدور نصف النهائي بالدقائق الأخيرة الاتحاد الإسباني يحدد موعدا جديدا لنهائي كأس ملك إسبانيا قرعة كأس ملك إسبانيا - برشلونة ضد متصدر الدرجة الثانية.. وريال مدريد يواجه لاعبه السابق

وتقام مباراة العودة على ملعب سبوتيفاي كامب نو الثلاثاء 3 مارس في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويواجه أتلتيك بلباو نظيره ريال سوسيداد في إطار الدور نصف النهائي الثاني لكأس ملك إسبانيا.

وتنطلق مباراة الذهاب الأربعاء الموافق 11 فبراير في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب سان ماميس.

وتلعب مباراة العودة بالأنويتا الأربعاء 4 مارس في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد هي تكرار لمباراة نصف النهائي بينهما في الموسم الماضي.

وستقام مباريات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب.

مباراة الذهاب ستقام على ملعب رياض إير، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب كامب نو.

وكان برشلونة فاز في الربع النهائي على ألباسيتي بهدفين مقابل هدف، بينما فاز أتلتيكو مدريد على ريال بيتيس بخمسة أهداف دون رد.

وكان برشلونة قد توج بلقب النسخة الماضية من كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي.

رباعي نصف النهائي الحالي هو مكرر من الموسم الماضي باستثناء أتلتيك بلباو الذي لم يتواجد وتواجد ريال مدريد بدلا منه.

برشلونة أتلتيكو مدريد كأس ملك إسبانيا
نرشح لكم
سكاي: يوفنتوس يتفق مع يلديز على توقيع عقد جديد طويل الأمد نيوم يعلن التعاقد مع ريان ميسي مواعيد مباريات السبت 7 فبراير - مانشستر يونايتد ضد توتنام.. والأهلي يواجه شبيبة القبائل جوارديولا.. النشأة التي قادته للدفاع عن القضية الفلسطينية باريس سان جيرمان يسجل درو فيرنانديز بقائمة دوري أبطال أوروبا خبر في الجول – زد يتمم اتفاقه مع سليما واندر المالطي لضم مامادو با إنزو فيرنانديز: كرة القدم لا تمنح وقتا.. والمدرب الجديد يحقق النتائج المطلوبة ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة رودريجو.. وتقرير يكشف مدة غيابه عن الملاعب
أخر الأخبار
الأهلي يكشف موعد عودة الفريق للقاهرة عقب مواجهة شبيبة القبائل 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
سكاي: يوفنتوس يتفق مع يلديز على توقيع عقد جديد طويل الأمد 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
نيوم يعلن التعاقد مع ريان ميسي 39 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر الونش: تواجد الزمالك في صدارة المجموعة ليس مقياسا لنهاية المنافسة ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر معتمد جمال: إيقاف القيد يؤثر على أي فريق.. ونملك لاعبين على أعلى مستوى 2 ساعة | الكرة الإفريقية
فيكتور فونت: لابورتا يبدو وكأنه ضد أساطير برشلونة.. ومن غير المقبول غياب الشفافية 2 ساعة | الدوري الإسباني
مواعيد مباريات السبت 7 فبراير - مانشستر يونايتد ضد توتنام.. والأهلي يواجه شبيبة القبائل 2 ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - إنبي يرفض إعارة حتحوت للبنك الأهلي ويحدد صيغة الصفقة 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 3 الأهلي يعلن ضم كامويش 4 انتهت أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي.. نقطة تضمن الصدارة
/articles/522863/تعرف-على-موعد-مباريات-الدور-نصف-النهائي-لكأس-ملك-إسبانيا