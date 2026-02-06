التجربة الأمريكية الأولى؟ تقرير: مينيسوتا يقترب من ضم خاميس رودريجيز

اقترب خاميس رودريجيز لاعب كلوب ليون المكسيكي السابق من الانضمام إلى مينيسوتا الأمريكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب ESPN فإن مينيسوتا اقترب للغاية من التعاقد مع اللاعب الكولومبي.

وفي حال إتمام الصفقة ستكون التجربة الأولى لرودريجيز للعب في الدوري الأمريكي.

وانضم رودريجيز لكلوب ليون في يناير 2025 قادما من رايو فايكانو.

وشارك رودريجيز مع كلوب ليون في 34 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 9.

وكان خاميس قد قاد منتخب كولومبيا للوصول إلى كأس العالم 2026 والذي قد يكون الأخير خلال مسيرته.

وسبق لرودريجيز اللعب في عدة أندية أوروبية وهي ريال مدريد وبايرن ميونيخ وموناكو وبورتو وإيفرتون ورايو فايكانو.