التجربة الأمريكية الأولى؟ تقرير: مينيسوتا يقترب من ضم خاميس رودريجيز
الجمعة، 06 فبراير 2026 - 18:15
كتب : FilGoal
اقترب خاميس رودريجيز لاعب كلوب ليون المكسيكي السابق من الانضمام إلى مينيسوتا الأمريكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
خاميس رودريجيز
النادي : كلوب ليون
وبحسب ESPN فإن مينيسوتا اقترب للغاية من التعاقد مع اللاعب الكولومبي.
وفي حال إتمام الصفقة ستكون التجربة الأولى لرودريجيز للعب في الدوري الأمريكي.
وانضم رودريجيز لكلوب ليون في يناير 2025 قادما من رايو فايكانو.
وشارك رودريجيز مع كلوب ليون في 34 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 9.
وكان خاميس قد قاد منتخب كولومبيا للوصول إلى كأس العالم 2026 والذي قد يكون الأخير خلال مسيرته.
وسبق لرودريجيز اللعب في عدة أندية أوروبية وهي ريال مدريد وبايرن ميونيخ وموناكو وبورتو وإيفرتون ورايو فايكانو.
نرشح لكم
سكاي: تشامبرلين سينضم لسلتيك حتى نهاية الموسم غزل المحلة يضم مدافع فاركو خبر في الجول - الكرمة العراقي يتمم اتفاقه مع بيراميدز لضم أوباما تقرير: بعد موافقة النصر.. جون دوران إلى زينيت سكاي: جالاتا سراي يتوصل لاتفاق مع بايرن من أجل ضم مدافعه تقرير تركي: الهلال رفض عرض فنربخشة لاستعادة أكتشيشيك رومانو: بورتو رفض محاولات أتليتكو مدريد للتخلي عن فيجا خبر في الجول - لتعويض هادي رياض.. بتروجت يتعاقد مع المغربي ليموري