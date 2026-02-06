راموس: التاريخ سيعترف بأن رونالدو هو اللاعب الأهم في ريال مدريد

كشف سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد سابقا عن الروح الكبيرة التي يتمتع بها كريستيانو رونالدو.

وغادر راموس عن ريال مدريد صيف 2021 منتقلا إلى باريس سان جيرمان.

وقال راموس في تصريحات لوسائل الإعلام: " كريستيانو لطالما كان حاسما ولاعبا مهما في تاريخ ريال مدريد".

وواصل "كان لاعباً مختلفا هو بالفعل أسطورة، وسيعترف به على أنه كان اللاعب الأكثر أهمية في تاريخ ريال مدريد".

وأتم "في الماضي كنا نقول إنه مثل الإنسان الآلي من كوكب آخر، كان أكثر لاعب محترف رأيته في حياتي، كان يهتم بكل التفاصيل".

وخاض سيرجيو راموس مع ريال مدريد 671 مباراة وسجل 101 هدفا وصنع 40 هدفا.

وحقق راموس مع ريال مدريد الكثير من البطولات مثل "دوري أبطال أوروبا 4 مرات، الدوري الإسباني 5 مرات، السوبر الأوروبي 3 مرات، كأس ملك إسبانيا مرتين، السوبر الإسباني 4 مرات، كأس العالم للأندية 4 مرات.