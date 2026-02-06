المصري يرفض قرار رابطة الأندية بشأن موعد مباراة وادي دجلة

أصدر النادي المصري بيانا رسميا أعلن من خلاله رفضه للموعد المحدد من جانب رابطة الأندية بشان مباراة الفريق أمام وادي دجلة.

وحددت رابطة الأندية يوم الأربعاء 11 فبراير موعدا لمباراة المصري ضد وادي دجلة ضمن مسابقة الدوري.

وجاء بيان المصري:

"يعرب مجلس إدارة النادي المصري عن رفضه لقرار لجنة المسابقات برابطة الأندية الصادر اليوم، والذي تقرر خلاله تحديد الساعة الثامنة مساء الأربعاء المقبل موعدا لمباراة الفريق المؤجلة أمام وادي دجلة، في الوقت الذي يخوض فيه الفريق مباراته أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية"

"ومن المقرر أن يغادر الفريق مدينة بولوكوانا الجنوب إفريقي مساء الاثنين متجها إلى جوهانسبرج، على أن يغادر منها في ساعة متأخرة من مساء اليوم ذاته، ليصل إلى القاهرة في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء، أي قبل 24 ساعة فقط من الموعد الجديد لمباراة وادي دجلة"

"علما بأن بعثة الفريق تواجدت في مطار القاهرة منذ الساعة الثامنة مساء أمس الخميس، وقطعت رحلة الذهاب إلى جنوب إفريقيا في أكثر من 30 ساعة، بسبب التأخر الشديد في مواعيد الرحلات، وهو ما تسبب في عدم لحاق البعثة برحلة الطيران الداخلي إلى مدينة بولوكوانا، لتضطر في النهاية إلى السفر برا في رحلة استغرقت نحو 12 ساعة، ولم تصل البعثة إلى بولوكوانا حتى كتابة هذه السطور، الأمر الذي تسبب في إرهاق شديد للفريق، وهو ما يتوقع تكراره أيضا في رحلة العودة التي ستستمر لأكثر من 30 ساعة"

"ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري أن كامل أبو علي، رئيس النادي، حاول عبر العديد من الاتصالات مع مسئولي رابطة الأندية التنسيق في هذا الأمر، إلا أنه فوجئ بعدم الاستجابة للطلبات العادلة للنادي، بما يلحق به أضرارا جسيمة، خاصة أن الفريق سيخوض مباراته الأخيرة بدور المجموعات أمام زيسكو يونايتد الزامبي في السادسة مساء السبت الموافق 14 فبراير"

"ويؤكد المجلس أن إقامة مباراة وادي دجلة في هذا التوقيت الحرج قد تتسبب في الإطاحة بفريق المصري خارج بطولة الكونفدرالية، كما ستؤثر بلا شك على فرص الفريق في المنافسة على التواجد ضمن المراكز السبعة الأولى ببطولة الدوري، والتي ستخوض لاحقا مرحلة تحديد البطل"

واختتم المصري بيانه "ويحتفظ مجلس إدارة النادي المصري بحقه الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على مصالح النادي، مطالبا في الوقت ذاته الاتحاد المصري لكرة القدم بالتدخل العاجل للحفاظ على حظوظ المصري في المنافسة على التأهل إلى دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية".

وقررت رابطة الأندية، تعديل مواعيد 3 مباريات في بطولة الدوري.

وكان مقررًا أن تقام 3 مباريات في بطولة الدوري يوم الخميس المقبل، ليتم تقديمها 24 ساعة لتقام يوم الأربعاء 11 فبراير.

وباتت المواعيد الجديدة للمباريات على النحو التالي:

إنبي - بيراميدز .. استاد بتروسبورت الساعة 5 مساءً.. مؤجلة من الجولة 12

الزمالك - سموحة.. استاد القاهرة الساعة 8 مساءً.. مؤجلة من الجولة 14

المصري - وادي دجلة.. استاد السويس الجديد الساعة 8 مساءً.. مؤجلة من الجولة 14

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن دراسة رابطة الأندية تعديل مواعيد المباريات بسبب تعارضها مع المباريات الإفريقية.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وجاء تعديل موعد المباراة، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتقديم موعد مواجهة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.

وتعمل رابطة الأندية في الوقت الحالي على إيجاد حلول لأزمة تعارض مواعيد الجولة الختامية من بطولتي أبطال إفريقيا والكونفدرالية مع مؤجلات الدوري.