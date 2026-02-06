مؤتمر أرتيتا: ندخل مرحلة حاسمة ونبحث عن دعم الجماهير لتحقيق الانتصارات

أكد مايكل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال عن سعادته الكبيرة لما حققه الفريق حتى الآن في الدوري الإنجليزي مؤكدا أن القادم سيكون أفضل.

ويستعد أرسنال لمواجهة سندرلاند غدا السبت في إطار الجولة 25 من الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات معقل الجانرز.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "ندخل مرحلة حاسمة ونريد الجماهير أن تساندنا كثيرا في هذه الفترة الحساسة من الموسم، مباراة الغد أمام سندرلاند هي فرصة أخرى للفوز وإثبات أفضليتنا على المنافسة".

وواصل "نحن سعداء جدا بعودة كاي هافيرتز من الإصابة فهو يضيف لنا أمورا مختلفة وأن يتمكن من إظهار المستوى الذي ظهر به أمام تشيلسي بعد هذه الفترة فهو أمر كبير يؤكد جودته".

وأردف "كلما زادت الكثافة داخل منطقة الجزاء وزاد الاحتكاك أصبح التسجيل أمرا صعبا لذلك نركز على الحلول الآخرى بالتصويب من خارج منطقة الجزاء، كرة القدم تجعلك تأخذ قرارات في جزء من الثانية ومن يتمكن من إيجاد حلول بشكل مستمر يحقق أهدافه المتوقعة ويسجل ويحقق بطولات".

وكشف "خسارة ميكيل ميرينو بعد الإصابة التي تعرض لها ضربة كبيرة لنا، فهو يمنحنا الكثير من الحلول في الملعب ويضيف قيمة كبيرة للفريق وللاععبين".

وأتم "قبل بداية الموسم في الفترة التحضيرية بدأنا في إعداد كل شيء والهدف أن نكون في الصدارة ونحقق لقب الدوري والتأكد من أن اللاعبين مقتنعون بذلك ثم نمضي يوما بعد يوم وننظر لكل مباراة على أنها نهائي مبكر وما زال الأمر مبكرا للحديث عن تحقيق لقب الدوري لكننا نسير في الطريق الصحيح".

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة من 16 انتصارا و5 تعادلات و3 هزائم.