راديو ماركا: خوفا على منصبه.. رئيس إشبيلية يرفض انضمام راموس للفريق بشكل مجاني

كشفت إذاعة راديو ماركا عن رفض رئيس نادي إشبيلية التعاقد مع سيرخيو راموس.

وفقا للإذاعة فإن راموس عرض نفسه على الانضمام إلى إشبيلية حتى نهاية الموسم لمساعدة الفريق على النجاة من الهبوط.

رئيس النادي كان قد صرح من قبل إن النادي لن يبرم أي صفقات جديدة لعدم وجود أموال لذلك.

وعرض راموس نفسه لينضم إلى إشبيلية بدون مقابل مادي حتى نهاية الموسم ليختم مسيرته مع الفريق الذي بدأ فيه.

رئيس النادي رفض عرض راموس وأخبر وكيله إن راموس قد يشتري النادي خلال 3 أشهر وحينها قد يقيله من منصبه ولذلك رفض العرض.

ورحل راموس عن مونتيري المكسيكي بنهاية الموسم بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

وسبق لراموس اللعب بقميص إشبيلية على فترتين.

وفقا للتقارير فإن راموس قد يكون قريبا من الانضمام إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي خلال الفترة الحالية.