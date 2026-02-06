وكيل صامويل جاندي لـ في الجول: تلقينا عرضا من الأهلي.. ولكن لا أعتقد أن الصفقة ستتم

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 15:52

كتب : عمرو نبيل

السيراليوني صامويل جاندي

كشف تشيرنور موسى جالو وكيل السيراليوني صامويل جاندي لاعب بوليتكنيكا المولودفي، تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم اللاعب.

وأوضح تشيرنور في تصريحات خاصة لـ في الجول: "تلقينا عرضا من الأهلي لانضمام جاندي، ولكن الرقم المعروض غير مرِضِ".

وأكمل وكيل جاندي "لم ننه أي اتفاق بعد، ولا أعتقد أن الصفقة ستتم."

أخبار متعلقة:
مؤتمر توروب: لاعبو الأهلي يقضون معظم أوقاتهم في الطيران.. وحزين لإصابة زيزو موعد المران الرئيسي للأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل كهربا: أتمنى أن أعود للأهلي.. ولدي عروضا من مصر والعراق والإمارات

ويلعب صامويل جاندي صاحب الـ19 عاما، ضمن صفوف فريق بوليتكنيكا المولدوفي.

وشارك هذا الموسم 16 مباراة في الدوري المولودفي، سجل خلالهم 6 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.

كما لعب جاندي مباراتين دوليتين مع منتخب سيراليون أمام بوركينا فاسو وجيبوتي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي حالة إتمام النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب سيتم قيده تحت السن، في ظل عدم وجود مكان لقيد أجنبي في الفريق الأول.

ويضم الأهلي بين صفوفه 5 محترفين وهم: أشرف بنشرقي، وأليو ديانج، ويلسين كامويش، ويوسف بلعمري، ومحمد علي بن رمضان.

ورفع الأهلي اسم أشرف داري من قائمة الفريق الأول لقيد بلعمري.

صامويل جاندي الأهلي صفقة الأهلي الجديدة
نرشح لكم
نصار: أسامة فيصل مستمر مع البنك حتى نهاية الموسم.. وكأس العالم فرصة لظهوره مواعيد مباريات الجمعة 6 فبراير - اتحاد جدة ضد النصر.. والدوري المصري مدرب سيراميكا: جدول الدوري خادع والمباريات صعبة كهربا: أتمنى أن أعود للأهلي.. ولدي عروضا من مصر والعراق والإمارات بهدف شكري نجيب.. المقاولون العرب يحقق انتصارا ثمينا أمام وادي دجلة سيراميكا كليوباترا يقبل الهدايا وينفرد بصدارة الدوري بثلاثية أمام المحلة عدول 3 من أعضاء اللجنة المؤقتة للإسماعيلي عن الاستقالة غزل المحلة يضم مدافع فاركو
أخر الأخبار
الكشف عن لون قميص الزمالك ضد زيسكو 41 ثاتيه | الكرة الإفريقية
راديو ماركا: خوفا على منصبه.. رئيس إشبيلية يرفض انضمام راموس للفريق بشكل مجاني 24 دقيقة | الدوري الإسباني
الاتحاد المغربي ينفي استقالة وليد الركراكي 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
وكيل صامويل جاندي لـ في الجول: تلقينا عرضا من الأهلي.. ولكن لا أعتقد أن الصفقة ستتم ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فليك: سعيد بالعمل مع ديكو.. ولامين تحسن كثيرا ساعة | الدوري الإسباني
انضمام الصفقتان الجديدتان.. بيراميدز يسافر إلى نيجيريا بقائمة من 19 لاعبا ساعة | الكرة الإفريقية
تكرارا للموسم الماضي.. برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كما كشف في الجول.. تقديم موعد 3 مباريات بسبب تعارض مؤجلات الدوري مع إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 4 إمام عاشور يعتذر لـ الأهلي ويوضح سبب تخلفه عن السفر رفقة الفريق
/articles/522853/وكيل-صامويل-جاندي-لـ-في-الجول-تلقينا-عرضا-من-الأهلي-ولكن-لا-أعتقد-أن-الصفقة-ستتم