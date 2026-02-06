وكيل صامويل جاندي لـ في الجول: تلقينا عرضا من الأهلي.. ولكن لا أعتقد أن الصفقة ستتم

كشف تشيرنور موسى جالو وكيل السيراليوني صامويل جاندي لاعب بوليتكنيكا المولودفي، تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم اللاعب.

وأوضح تشيرنور في تصريحات خاصة لـ في الجول: "تلقينا عرضا من الأهلي لانضمام جاندي، ولكن الرقم المعروض غير مرِضِ".

وأكمل وكيل جاندي "لم ننه أي اتفاق بعد، ولا أعتقد أن الصفقة ستتم."

ويلعب صامويل جاندي صاحب الـ19 عاما، ضمن صفوف فريق بوليتكنيكا المولدوفي.

وشارك هذا الموسم 16 مباراة في الدوري المولودفي، سجل خلالهم 6 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.

كما لعب جاندي مباراتين دوليتين مع منتخب سيراليون أمام بوركينا فاسو وجيبوتي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي حالة إتمام النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب سيتم قيده تحت السن، في ظل عدم وجود مكان لقيد أجنبي في الفريق الأول.

ويضم الأهلي بين صفوفه 5 محترفين وهم: أشرف بنشرقي، وأليو ديانج، ويلسين كامويش، ويوسف بلعمري، ومحمد علي بن رمضان.

ورفع الأهلي اسم أشرف داري من قائمة الفريق الأول لقيد بلعمري.