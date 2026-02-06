مؤتمر فليك: سعيد بالعمل مع ديكو.. ولامين تحسن كثيرا

أبدى هانز فليك مدرب برشلونة سعادته بالعمل مع ديكو المدير الرياضي للنادي.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مايوركا في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ديكو؟ سعيد جدا بالعمل معه لأننا نبحث عن نفس اللاعبين ولدينا نفس الفلسفة ونعمل كما نريد، وهذا أمر لم أحظ به من قبل وأقدره كثيرا".

وواصل: "سعيد جدا بما أراه من لامين يامال، لقد تحسن والأهم هو أن يستمتع وهذا ما نريد مساعدته عليه، أن يخطو خطوة إضافية ويظهر ذلك في أدائه، يسجل أهدافا أكثر وأعتقد أن لديه إمكانيات أكبر يمكن أن تظهر لنا في السنوات المقبلة".

وأكمل: "كل شيء يسير كما هو مخطط له مع بيدري، لا أعرف متى سيعود للعب لكنه يتقدم بشكل مناسب وكل شيء على ما يرام".

وتابع: "في اللحظة التي يشعر فيها رافينيا بأنه قادر على التدرب معنا سيحصل على الضوء الأخضر من الطاقم الطبي، ولكن علينا التقدم خطوة بخطوة وبهدوء معه".

وشدد: "موريكي يقدم موسما رائعا مع مايوركا وعلينا أن نحذر منه".

وكشف: "لقد تحدثنا عن وضع ليفاندوفسكي ولكننا لم نصل إلى نهاية الموسم بعد، وعليه أن يواصل التركيز والاستمتاع، أنا على دراية بأنه يريد دقائق لعب أكثر لكنه يقوم بالأمور بشكل جيد، وآمل أن يستمتع بالوضع الحالي، ولكن الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن استمراريته، لكنني مرتاح لأننا نقوم بالأشياء بشكل صحيح".

وأضاف: "أحيانا أعتقد أنني كالجد لا الأب للاعبين، المهم أن يمنحنا كل لاعب ما لديه، وعندما تكون أكثر هدوءا وتحفيزا تستطيع أن تقدم أفضل ما لديك، وهذا أحد مبادئي وأنا أعتني بهم ليكونوا أفضل".

وأتم: "بدنيا أراوخو في القمة، هو مختلف ويمكنه أن يضيف الكثير لأنه سريع وقوي في الالتحامات وهو أحد القادة، وبالتالي عليه أن يواصل التقدم خطوة بخطوة لأن فلسفتنا تفرض ذلك وعلينا مساعدته".

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.