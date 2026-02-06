تكرارا للموسم الماضي.. برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

أقيمت منذ قليل قرعة دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، بينما سيلتقي ريال سوسيداد مع أتلتيك بلباو.

مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد هي تكرار لمباراة نصف النهائي بينهما في الموسم الماضي.

وستقام مباريات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب.

مباراة الذهاب ستقام على ملعب رياض إير، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب كامب نو.

وكان برشلونة فاز في الربع النهائي على ألباسيتي بهدفين مقابل هدف، بينما فاز أتلتيكو مدريد على ريال بيتيس بخمسة أهداف دون رد.

وكان برشلونة قد توج بلقب النسخة الماضية من كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي.

رباعي نصف النهائي الحالي هو مكرر من الموسم الماضي باستثناء أتلتيك بلباو الذي لم يتواجد وتواجد ريال مدريد بدلا منه.