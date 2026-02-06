فوت ميركاتو: وليد الركراكي تقدم باستقالته من تدريب المغرب

كشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي عن تقدم وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب باستقالته من تدريب الفريق.

وأشار الموقع إلى أن الركراكي يرى أن استمراره كان مرتبطا بالتتويج بأمم إفريقيا ولذلك تقدم بالاستقالة.

وفقا لفوت ميركاتو فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم لم يحسم قراره حتى الآن سواء بقبول استقالة الركراي من عدمه.

وقاد الركراكي منتخب المغرب للوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا على ملعبه ولكنه خسر المباراة النهائية بهدف دون رد.

وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة النهائية تصدى لها إدوارد ميندي حارس السنغال.

وسبق للركراكي قيادة المغرب للوصول لنصف نهائي كأس العالم 2022 والحصول على المركز الرابع في البطولة.

قبل أيام، كشفت تقارير صحفية مغربية عن ترشيح 3 مدرين لتولي مهمة تدريب المنتخب المغربي خلفا لوليد الركراكي حال رحيله.

وبحسب موقع البطولة المغربي، فإن مصير وليد الركراكي معلق حتى الآن ولم يتم حسمه، سواء بالبقاء أو الرحيل.

وأوضحت التقارير ذاته أنه تم ترشيح مدرب مغربي واسمين أجنبيين لتدريب المنتخب المغربي خلفا للركراكي حال رحيله، في انتظار القرار النهائي.

الركراكي يتولى تدريب المغرب منذ أغسطس 2022 وقاد منتخب بلاده لتحقيقث إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.