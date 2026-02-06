فوت ميركاتو: وليد الركراكي تقدم باستقالته من تدريب المغرب

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 14:50

كتب : FilGoal

وليد الركراكي

كشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي عن تقدم وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب باستقالته من تدريب الفريق.

وأشار الموقع إلى أن الركراكي يرى أن استمراره كان مرتبطا بالتتويج بأمم إفريقيا ولذلك تقدم بالاستقالة.

وفقا لفوت ميركاتو فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم لم يحسم قراره حتى الآن سواء بقبول استقالة الركراي من عدمه.

أخبار متعلقة:
اجتماع منتظر مع لقجع يحسم مصير الركراكي من الاستمرار في تدريب المغرب تقرير: مصير الركراكي مع المغرب معلق.. و3 مرشحين لخلافته أمم إفريقيا - الركراكي: إصابة حمزة إجمان بقطع في الرباط الصليبي أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: خسارة قاسية للغاية والصورة التي قدمناها مخجلة.. وهذا ما أثر على دياز

وقاد الركراكي منتخب المغرب للوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا على ملعبه ولكنه خسر المباراة النهائية بهدف دون رد.

وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة النهائية تصدى لها إدوارد ميندي حارس السنغال.

وسبق للركراكي قيادة المغرب للوصول لنصف نهائي كأس العالم 2022 والحصول على المركز الرابع في البطولة.

قبل أيام، كشفت تقارير صحفية مغربية عن ترشيح 3 مدرين لتولي مهمة تدريب المنتخب المغربي خلفا لوليد الركراكي حال رحيله.

وبحسب موقع البطولة المغربي، فإن مصير وليد الركراكي معلق حتى الآن ولم يتم حسمه، سواء بالبقاء أو الرحيل.

وأوضحت التقارير ذاته أنه تم ترشيح مدرب مغربي واسمين أجنبيين لتدريب المنتخب المغربي خلفا للركراكي حال رحيله، في انتظار القرار النهائي.

الركراكي يتولى تدريب المغرب منذ أغسطس 2022 وقاد منتخب بلاده لتحقيقث إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

المغرب وليد الركراكي
نرشح لكم
الاتحاد المغربي ينفي استقالة وليد الركراكي دوري أبطال إفريقيا - موكوينا: مباراة الهلال السوداني الأصعب لنا هذا الموسم تقرير: روي فيتوريا يقترب من تدريب الوصل الإماراتي بمشاركة ثنائي مصري.. تحديد موعد نصف نهائي كأس الإمارات ريكورد: رونالدو لم يغادر الرياض ويعود لتدريبات النصر خبر في الجول - نورشيلاند الدنماركي يتفق مع الجزيرة على ضم إبراهيم عادل الرياضية: عرضان من الخليج لاستضافة كأس السوبر السعودي خبر في الجول - تمت.. شكشك إلى أهلي طرابلس الليبي
أخر الأخبار
راديو ماركا: خوفا على منصبه.. رئيس إشبيلية يرفض انضمام راموس للفريق بشكل مجاني 20 دقيقة | الدوري الإسباني
الاتحاد المغربي ينفي استقالة وليد الركراكي 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
وكيل صامويل جاندي لـ في الجول: تلقينا عرضا من الأهلي.. ولكن لا أعتقد أن الصفقة ستتم ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فليك: سعيد بالعمل مع ديكو.. ولامين تحسن كثيرا ساعة | الدوري الإسباني
انضمام الصفقتان الجديدتان.. بيراميدز يسافر إلى نيجيريا بقائمة من 19 لاعبا ساعة | الكرة الإفريقية
تكرارا للموسم الماضي.. برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ساعة | الكرة الأوروبية
كما كشف في الجول.. تقديم موعد 3 مباريات بسبب تعارض مؤجلات الدوري مع إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
فوت ميركاتو: وليد الركراكي تقدم باستقالته من تدريب المغرب 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 4 إمام عاشور يعتذر لـ الأهلي ويوضح سبب تخلفه عن السفر رفقة الفريق
/articles/522848/فوت-ميركاتو-وليد-الركراكي-تقدم-باستقالته-من-تدريب-المغرب