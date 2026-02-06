سكاي: تشامبرلين سينضم لسلتيك حتى نهاية الموسم

أتم نادي سلتيك الاسكتلندي اتفاقه مع أليكس أوكسليد تشامبرلين لضمه في صفقة انتقال حر وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

وأشارت سكاي إلى أن تشامبرلين سيوقع مع سلتيك حتى نهاية الموسم مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

صاحب الـ 32 عاما لا يلعب مع أي فريق منذ بداية الموسم عقب نهاية تعاقده مع بشكتاش التركي.

وتدرب تشامبرلين مع فريق الشباب لأرسنال خلال فترات من الموسم الحالي ليحافظ على لياقته البدنية.

ولعب تشامبرلين لمدة موسمين برفقة بشكتاش وشارك في 50 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف.

وسبق لتشامبرلين المشاركة في 35 مباراة بقميص منتخب إنجلترا وسجل 7 أهداف وصنع 6 آخرين.

وسبق لتشامبرلين اللعب بقميص أرسنال وليفربول في وقت سابق.

ويمر سلتيك بموسم صعب ويحتل الفريق حتى الآن المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي برصيد 48 نقطة وبفارق 6 نقاط عن هارتس صاحب الصدارة.