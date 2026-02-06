نصار: أسامة فيصل مستمر مع البنك حتى نهاية الموسم.. وكأس العالم فرصة لظهوره

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 11:09

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - أسامة فيصل

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن مستقبل أسامة فيصل مهاجم الفريق، من البقاء مع الفريق.

وأوضح نصار في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "أسامة فيصل لم يتلق أي عروض رسمية، واتفقنا على استمراره حتى نهاية الموسم."

وأضاف رئيس البنك الأهلي "لو شارك فيصل مع المنتخب في كأس العالم، سيمكنه ذلك من تلقي عروض خارجية."

وتواجد أسامة فيصل في قائمة منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة في المغرب، ولم يشارك سوى لبعض الدقائق أمام جنوب إفريقيا.

إجمالا خاض أسامة فيصل 16 مباراة دولية بقميص منتخب مصر.

وعن صفقات يناير، رد رئيس البنك الأهلي "أيمن الرمادي المدير الفني للفريق لم يطلب أي تعزيزات، ولدينا في كل مركز لاعبين بنفس المستوى."

وأتم "نسعى للتواجد ضمن السبعة الأوائل للمنافسة في مجموعة البطولة، ثم يكون هدفنا الجديد هو التواجد في المربع الذهبي."

ويحتل البنك الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.

