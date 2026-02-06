مواعيد مباريات الجمعة 6 فبراير - اتحاد جدة ضد النصر.. والدوري المصري
الجمعة، 06 فبراير 2026 - 10:20
تستأنف اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
الجونة × مودرن سبورت.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.
بتروجت × إنبي.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.
طلائع الجيش × الاتحاد السكندري.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليدز يونايتد × نوتنجهام فورست.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
الدوري الإسباني
سيلتا فيجو × أوساسونا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا × بيزا.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
الدوري الفرنسي
ميتز × ليل.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري الألماني
يونيون برلين × آينتراخت فرانكفورت.. 9:30 مساء تطبيق شاخد.
الدوري السعودي
نيوم × الرياض.. 4:25 مساء - ثمانية.
النصر × اتحاد جدة.. 7:30 مساء - ثمانية.
دوري أبطال إفريقيا
مولودية الجزائر × الهلال السوداني.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإماراتي
الجزيرة × العين.. 6:00 مساء - أبوظبي الرياضية.
