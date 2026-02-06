مواعيد مباريات الجمعة 6 فبراير - اتحاد جدة ضد النصر.. والدوري المصري

تستأنف اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

الجونة × مودرن سبورت.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.

بتروجت × إنبي.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.

طلائع الجيش × الاتحاد السكندري.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليدز يونايتد × نوتنجهام فورست.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو × أوساسونا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × بيزا.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

الدوري الفرنسي

ميتز × ليل.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الألماني

يونيون برلين × آينتراخت فرانكفورت.. 9:30 مساء تطبيق شاخد.

الدوري السعودي

نيوم × الرياض.. 4:25 مساء - ثمانية.

النصر × اتحاد جدة.. 7:30 مساء - ثمانية.

دوري أبطال إفريقيا

مولودية الجزائر × الهلال السوداني.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإماراتي

الجزيرة × العين.. 6:00 مساء - أبوظبي الرياضية.

