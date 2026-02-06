مدرب سيراميكا: جدول الدوري خادع والمباريات صعبة

يرى محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا، أن جدول الدوري خادع.

ونجح سيراميكا كليوباترا في الفوز على حساب غزل المحلة بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الأسبوع الـ17 لمسابقة الدوري.

ويتصدر سيراميكا الدوري برصيد 35 نقطة بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الزمالك وبيراميدز.

وقال عبد الكريم عقب المباراة في تصريحات لأون سبورت: "لا ننظر لجدول الدوري، الجدول خادع والمباريات صعبة ولكن الهدف الذي وضعه علي ماهر هو التركيز على كل مباراة على حدة."

وأكمل "مباراة المحلة شهدت أحداثا صعبة.. لعبنا منقوصين العدد حوالي 15 دقيقة بعد إصابة سعد سمير."

وأضاف "نجحنا في تحضير اللاعبين للمباراة بعد الخسارة من المصري."

وتلقى سيراميكا كليوباترا خسارة أمام المصري بنتيجة 3-2 في الجولة الـ16 لمسابقة الدوري.

وتابع المدرب العام لسيراميكا "كنا نعرف أسلوب لعب علاء عبد العال، وأن المحلة لم يخسر معه سوى مباراتين ."

وأتم "أشكر اللاعبين على الأداء، والهدف الذين يريدون الوصول له.. أضعنا العديد من الفرص عن طريق عبد الله وفخري لاكاي كانت من الممكن أن تزود حصيلتنا من الأهداف."

وانفرد سيراميكا كليوباترا بصدارة ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه، مستغلا تعثر بيراميدز والأهلي.

وتلقى بيراميدز خسارة أمام سموحة بهدفين لهدف، فيما تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق.

سيراميكا كليوباترا خاض 16 مباراة، بفارق مباراتين أكثر عن الزمالك وبيراميدز 28 نقطة، والأهلي 27 نقطة، وبالتالي لن يلحق أي منهم بسيراميكا حتى في حالة فوز المباراتين المؤجلتين.