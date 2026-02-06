كأس إيطاليا - أتالانتا يحقق انتصارا كبيرا على يوفنتوس ويتأهل لنصف النهائي

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 00:32

كتب : FilGoal

أتالانتا

حقق أتالانتا انتصارا كبيرا على يوفنتوس بالدور ربع النهائي لكأس إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وسجل الهدف الأول لأتالانتا جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 27 من علامة الجزاء.

وعزز تقدم أتالانتا كمال الدين سوليماني عند الدقيقة 77.

واختتم أهداف أتالانتا ماريو باساليتش في الدقيقة 85.

وبهذا الانتصار حجز أتالانتا مقعده في الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا ويتواجد مع إنتر ميلان.

وتستكمل مباريات الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا الأسبوع القادم بمواجهة نابولي لكومو وبولونيا مع لاتسيو.

وسوف يقام نهائي كأس إيطاليا في بداية شهر مايو القادم.

