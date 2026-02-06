كأس إيطاليا - أتالانتا يحقق انتصارا كبيرا على يوفنتوس ويتأهل لنصف النهائي
الجمعة، 06 فبراير 2026 - 00:32
كتب : FilGoal
حقق أتالانتا انتصارا كبيرا على يوفنتوس بالدور ربع النهائي لكأس إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
وسجل الهدف الأول لأتالانتا جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 27 من علامة الجزاء.
وعزز تقدم أتالانتا كمال الدين سوليماني عند الدقيقة 77.
واختتم أهداف أتالانتا ماريو باساليتش في الدقيقة 85.
وبهذا الانتصار حجز أتالانتا مقعده في الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا ويتواجد مع إنتر ميلان.
وتستكمل مباريات الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا الأسبوع القادم بمواجهة نابولي لكومو وبولونيا مع لاتسيو.
وسوف يقام نهائي كأس إيطاليا في بداية شهر مايو القادم.
نرشح لكم
راموس: التاريخ سيعترف بأن رونالدو هو اللاعب الأهم في ريال مدريد مؤتمر أرتيتا: ندخل مرحلة حاسمة ونبحث عن دعم الجماهير لتحقيق الانتصارات تكرارا للموسم الماضي.. برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا سكاي: تشامبرلين سينضم لسلتيك حتى نهاية الموسم كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس لخرق القوانين.. خصم 6 نقاط من ليستر سيتي وتأزم وضع الفريق تقرير: ريال مدريد يدرس تقديم عرض كبير للتعاقد مع ماك أليستر إندريك: سعيد بمقارنتي بـ بنزيمة وأسعى لتحقيق بطولات مع ليون