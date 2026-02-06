الزمالك يعلن تعاقده مع كاديدو لتدريب فريق الطائرة

أعلن نادي الزمالك رسميا تعاقده مع الإيطالي فرانسيسكو كاديدو "كيكي" لقيادة فريق رجال الكرة الطائرة.

وتوج المدير الفني الإيطالي بالثلاثية التاريخية مع فريق قرطاج التونسي لأول مرة في تاريخ النادي بالتتويج بالدوري والكأس وبطولة إفريقيا في موسم واحد.

كما سبق له العمل كمدرب مساعد للمنتخب البلغاري الأول، وحقق وصافة كأس العالم، إلى جانب المشاركة في الدوري العالمي وبطولة أوروبا.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات الدور قبل النهائي من دوري السوبر للكرة الطائرة.

وتنطلق منافسات مجموعات الدور قبل النهائي من دوري السوبر لرجال الكرة الطائرة يوم 7 فبراير الجاري وحتى نهاية الشهر.

وكان FilGoal.com كشف عن توصل الزمالك لاتفاق مع الإيطالي فرانسيسكو كاديدو لقيادة فريق رجال الكرة الطائرة لخلافة حسام عبد العزيز.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

وبدأ كاديدو -51 عاما- مسيرته التدريبية في عام 1997 في إيطاليا.

وتولى كاديدو قيدة أكثر من فريق في دوريات إيطاليا والنمسا وبولندا وبلغاريا كما عمل كمدرب مساعد لمنتخبي بلغاريا الأول والشباب تحت 23 عاما.

كما سبق وقاد كاديدو فرق سيدات مثل منتخب سلوفاكيا وفريق دينامو بوخارست للسيدات.

وتولى حسام عبد العزيز رئيس قطاع الناشئين بالزمالك قيادة الفريق الأول خلال بطولتي السوبر ودوري المرتبط.

وحقق الزمالك وصافة البطولتين بعد الخسارة من فريق الأهلي في النهائي.

ويقع الزمالك في المجموعة التي تضم كل من الطيران وبتروجت وطلائع الجيش والجزيرة ووادي دجلة ومصر للبترول والزهور.

وكان الاتحاد المصري لكرة الطائرة خاطب نادي الزمالك بشكل رسمي لإخطاره بإيقاف ديميتري ياكوفليف محترف الفريق وثنائي الفريق محمد عادل وأحمد فتحي.

وجاء ذلك بسبب عدم التزام نادي الزمالك بسداد المديونية المستحقة عليه في الوقت المحدد.

وكان الاتحاد المصري للكرة الطائرة رفع إيقاف محمد عادل بسبب أزمته مع المنتخب وأحمد فتحي بعد أزمة سفره للمشاركة في دورة ودية دون إذن وزاري مع تعهد الزمالك بسداد المديونية في الوقت المحدد لها.

