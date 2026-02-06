كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 00:06

كتب : FilGoal

أتلتيكو مدريد

حقق أتلتيكو مدريد انتصارا كبيرا أمام ريال بيتيس في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وشهدت المباراة تألق أديمولا لوكمان في ظهوره الأول مع الروخيبلانكوس بتسجيله هدف وصناعة آخر.

وتقدم أتلتيكو مدريد بالهدف الأول عن طريق دافيد هانكوك في الدقيقة 12 من رأسية مميزة سكنت شباك أدريان حارس بيتيس.

وعزز تقدم أتلتيكو مدريد بالهدف الثاني جوليانو سيميوني في الدقيقة 30.

وسجل لوكمان هدف أتلتيكو مدريد الثالث وهدفه الأول مع الفريق عند الدقيقة 37.

وأحرز أنطوان جريزمان الهدف الرابع لأتلتيكو مدريد بصناعة مميزة من لوكمان عند الدقيقة 62.

واختتم تياجو ألمادا حفلة أهداف أتلتيكو مدريد بالهدف الخامس عند الدقيقة 83.

وانضم أتلتيكو مدريد للمتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا وهم برشلونة، ريال سوسيداد، أتلتيك بلباو.

وتقام قرعة الدور نصف النهائي الجمعة عند الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي من ذهاب وعودة على أن تنطلق مباريات الذهاب "11-12" فبراير الجاري وتقام مباريات العودة في مطلع شهر مارس القادم.

وينتظر أن يقام نهائي كأس ملك إسبانيا في منتصف أبريل القادم على ملعب بينيتو فيامارين.

