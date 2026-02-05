لخرق القوانين.. خصم 6 نقاط من ليستر سيتي وتأزم وضع الفريق

الخميس، 05 فبراير 2026 - 23:25

كتب : FilGoal

إصابة حكم ليستر سيتي وساوثامبتون وجيمي فاردي يحاول لحاقه

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خصم 6 نقاط من ليستر سيتي في دوري الدرجة الأولى.

وتأتي هذه العقوبة بعدما أثبتت خرق النادي لقوانين الربح والاستدامة المالية للدورة المالية المنتهية 2023 - 2024.

وذكرت الرابطة في بيانها الرسمي أن القرار جاء من لجنة انضباط مستقلة تم تعيينها بناء على قواعد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيتم خصم هذه النقاط بأثر فوري من رصيد ليستر وهو ما يزيد من مشاكل الفريق بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليستر المركز الـ17 في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي برصيد 38 نقطة وبهذا الخصم سيصل رصيد الفريق لـ32 نقطة بالمركز 21.

ويستعد ليستر لمواجهة بيرمنجهام سيتي في الجولة 31 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي السبت القادم.

