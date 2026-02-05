كهربا: أتمنى أن أعود للأهلي.. ولدي عروضا من مصر والعراق والإمارات

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب القادسية الكويتي السابق عن رغبته الشديدة في العودة إلى النادي الأهلي من جديد.

محمود كهربا النادي : لاعب حر

وقال كهربا في تصريحات لقناة أون سبورت: "أتمنى أن أعود إلى الأهلي من جديد وأعدهم بتقديم أداء مميز".

وأكد "الزمالك فريق كبير لكن من الصعب جدا أن أعود له من جديد".

وأضاف "لدي عروض من الدوري المصري والعراقي والإماراتي، أقوم بدراستها مع وكيلي أحمد يحيى."

وواصل "لا توجد اتصالات رسمية بيني وبين إدارة الأهلي لكن إذا أراد الأهلي عودتي من جديد فلن أتردد أو أفكر في الأمر وسوف أتخذ قراري بشكل سريع".

وأردف "أبحث عن العودة والاستمرارية وأريد أن أكون بمستوى أفضل مما كنت عليه من قبل والآن أصبحت أركز في مستقبلي فقط وأعود بشكل أفضل".

وكشف "الأندية الجماهيرية هي هدفي الرئيسي في العودة من جديد للملاعب والتجربة الأخيرة لم تكن الأفضل بالنسبة لي لكني سأقدم مستو مميزًا عند عودتي من جديد للملاعب".

وأتم "لن أتحدث عن أي شيء يخص خطأ إمام عاشور لكن النادي الأهلي أصدر بيانا رسميا بعقوبة لإمام لذلك فهو بالتأكيد أخطأ وسوف تسير الأمور ويعود من جديد ليقدم عروض مميزة مع الأهلي".

وأعلن كهربا في وقت سابق فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي من جانبه.

وكشف كهربا أن سبب فسخ تعاقده هو عدم حصوله على مستحقاته التعاقدية خلال الفترة الماضية.

وكتب كهربا عبر حسابه الشخصي: "أعلن عن فسخ تعاقدي مع نادي القادسية الكويتي من (طرفي) وذلك استنادا إلى عدم حصولي على مستحقاتي التعاقدية خلال الفترة الماضية".

وتابع "وبناء على عدد من الأحداث والمعطيات المتعلقة بهذا الشأن وبهذا الإعلان أوؤكد أنني أصبحت لاعبا حرا من اليوم وفقا للوائح وقوانين فيفا، مع احتفاظي بكافة حقوقي القانونية".