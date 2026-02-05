مؤتمر إنزاجي: أبرمنا تعزيزات رائعة.. وفضلت اختيار بنزيمة للمشاركة أمام الأخدود

أعرب سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن سعادته بتحقيق الانتصار الكبير في مباراة اليوم أمام الأخدود.

وحقق الهلال انتصارا كبيرا أمام الأخدود بـ6 أهداف مقابل لا شيء.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لكريم بنزيمة وتسجيله لثلاثة أهداف وصناعة هدف.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا سعيد جدا بهذا الانتصار المستحق، لدينا مجموعة كبيرة من العناصر المميزة في الفريق والتي أثبتت كفاءة كبيرة".

وواصل "لدي العديد من الحلول الهجومية المميزة، لكن هذه المباراة فضلت اختيار بنزيمة للمشاركة من البداية".

وأردف "أبرمنا في سوق الانتقالات تعزيزات رائعة ومميزة وتساعدنا في تحقيق نتائجنا وتبقت لنا مباراتين في دوري أبطال آسيا وسنؤديها بكل قوة وتركيز".

وأتم "نريد الاستمرار برفع شعار الهلال وتحقيق تطلعات جماهيرنا حتى النهاية ولدي فريق يساعدني ويمنحني كل ما أريد".

واكتسح الهلال منافسه الأخدود بسداسية نظيفة ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري السعودي.

ويعود الفضل لفوز الهلال الكبير إلى كريم بنزيمة في ظهوره الأول مع الزعيم.

وسجل بنزيمة في الدقائق 31، و60، و64، قبل أن يساهم في الهدف الرابع بتمريرة إلى مالكوم في الدقيقة 71.

وقرر سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال، تبديل كريم بنزيمة في الدقيقة 72 ونزول كريم مندش بدلا منه.

وأضاف سالم الدوسري الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 74، و90+3.

وفاز كريم بنزيمة بجائزة رجل المباراة.