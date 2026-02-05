الدوري السعودي - بنزيمة يقود الهلال لاكتساح الأخدود.. والأهلي يطارده على الصدارة

اكتسح الهلال منافسه الأخدود بسداسية نظيفة ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري السعودي

ويعود الفضل لفوز الهلال الكبير إلى كريم بنزيمة في ظهوره الأول مع الزعيم.

وسجل بنزيمة في الدقائق 31، و60، و64، قبل أن يساهم في الهدف الرابع بتمريرة إلى مالكوم في الدقيقة 71.

وقرر سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال، تبديل كريم بنزيمة في الدقيقة 72 ونزول كريم مندش بدلا منه.

وأضاف سالم الدوسري الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 74، و90+3.

وفاز كريم بنزيمة بجائزة رجل المباراة.

وبتلك النتيجة واصل الهلال تصدره لمسابقة الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، فيما توقف رصيد الأخدود عند 10 نقاط في المركز قبل الأخير.

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، فاز أهلي جدة على ضيفه الحزم بهدفين نظيفين.

سجل هدفي المباراة إيفان توني في الدقيقة 58، وسلطان محمد تنكر في الدقيقة 76.

ونال إيفان توني على جائزة رجل المباراة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة ليصعد للمركز الثاني، فيما توقف رصيد الحزم عند 21 نقطة في المركز الـ12.

وتقام مباراة قمة الجولة بين النصر واتحاد جدة، ضمن الجولة 21 مساء الجمعة على ملعب الأول بارك في الرياض.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 46 نقطة، والاتحاد بـ 34 نقطة في المركز السادس.