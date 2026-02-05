الدوري السعودي - بنزيمة يقود الهلال لاكتساح الأخدود.. والأهلي يطارده على الصدارة

الخميس، 05 فبراير 2026 - 22:21

كتب : FilGoal

الهلال

اكتسح الهلال منافسه الأخدود بسداسية نظيفة ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري السعودي

ويعود الفضل لفوز الهلال الكبير إلى كريم بنزيمة في ظهوره الأول مع الزعيم.

وسجل بنزيمة في الدقائق 31، و60، و64، قبل أن يساهم في الهدف الرابع بتمريرة إلى مالكوم في الدقيقة 71.

أخبار متعلقة:
كريم بنزيمة يسجل "هاتريك" مع الهلال في الظهور الأول تشكيل الهلال - بنزيمة أساسي لأول مرة ضد الأخدود في الدوري السعودي أبولا: اتحاد جدة يضع محمد صلاح هدفا رئيسيا بعد رحيل بنزيمة لإعادة بناء الفريق

وقرر سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال، تبديل كريم بنزيمة في الدقيقة 72 ونزول كريم مندش بدلا منه.

وأضاف سالم الدوسري الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 74، و90+3.

وفاز كريم بنزيمة بجائزة رجل المباراة.

وبتلك النتيجة واصل الهلال تصدره لمسابقة الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، فيما توقف رصيد الأخدود عند 10 نقاط في المركز قبل الأخير.

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، فاز أهلي جدة على ضيفه الحزم بهدفين نظيفين.

سجل هدفي المباراة إيفان توني في الدقيقة 58، وسلطان محمد تنكر في الدقيقة 76.

ونال إيفان توني على جائزة رجل المباراة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة ليصعد للمركز الثاني، فيما توقف رصيد الحزم عند 21 نقطة في المركز الـ12.

وتقام مباراة قمة الجولة بين النصر واتحاد جدة، ضمن الجولة 21 مساء الجمعة على ملعب الأول بارك في الرياض.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 46 نقطة، والاتحاد بـ 34 نقطة في المركز السادس.

الأهلي أهلي جدة الهلال كريم بنزيمة
نرشح لكم
مؤتمر إنزاجي: أبرمنا تعزيزات رائعة.. وفضلت اختيار بنزيمة للمشاركة أمام الأخدود كريم بنزيمة يسجل "هاتريك" مع الهلال في الظهور الأول بعد انضمامه بـ48 ساعة.. النصيري على رأس قائمة اتحاد جدة لمواجهة النصر الرياضية: استبعاد رونالدو من قمة النصر واتحاد جدة للمرة الثانية منذ أزمة رونالدو.. مدرب النصر يقرر إلغاء المؤتمر الصحفي قبل قمة اتحاد جدة تشكيل الهلال - بنزيمة أساسي لأول مرة ضد الأخدود في الدوري السعودي منتخب السعودية يعلن مقر إقامته بولاية تكساس خلال مشاركته في كأس العالم مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول أسباب الموافقة على انتقال نبيل عماد للنجمة السعودي
أخر الأخبار
كأس إيطاليا - أتالانتا يحقق انتصارا كبيرا على يوفنتوس ويتأهل لنصف النهائي 55 ثاتيه | الكرة الأوروبية
مدرب سيراميكا: جدول الدوري خادع والمباريات صعبة 9 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثلتيك: ليفربول ملزم بسداد 6.8 مليون جنيه إسترليني لـ تشيلسي 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك يعلن تعاقده مع كاديدو لتدريب فريق الطائرة 28 دقيقة | كرة طائرة
لخرق القوانين.. خصم 6 نقاط من ليستر سيتي وتأزم وضع الفريق ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر إنزاجي: أبرمنا تعزيزات رائعة.. وفضلت اختيار بنزيمة للمشاركة أمام الأخدود ساعة | سعودي في الجول
كهربا: أتمنى أن أعود للأهلي.. ولدي عروضا من مصر والعراق والإمارات ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي 4 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا
/articles/522827/الدوري-السعودي-بنزيمة-يقود-الهلال-لاكتساح-الأخدود-والأهلي-يطارده-على-الصدارة